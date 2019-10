Fußballspiel, nicht Krieg

Leidenschaft am Spiel, Begeisterung und uneingeschränkte Unterstützung für die eigene Mannschaft, aber auch eine sehr individuelle und durch Emotionen getrübte Sicht auf das Spielgeschehen: Das alles ist völlig in Ordnung, solange Frust nicht in Auswüchsen gipfelt, wie jetzt beim Spiel des FC Vatan...