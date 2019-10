Generation Cybercrime

Es geht schneller, als man denkt: eine E-Mail, ein Anhang, ein Mausklick. Oder wie in meinem Fall: ein Artikel, ein Klick, ein Kauf. Und schon ist man einem Internetbetrug aufgesessen, ist vom sonst so aufgeklärten Digital Native – ok, ein paar Jahre mehr habe ich auf dem Buckel, dennoch – zum...