Wohnen statt Sport: mutiges, aber reizvolles Gedankenspiel

Eins steht fest: die Idee den Sportplatz von Bad Sachsa in ein Baugrundstück zu verwandeln ist vor allem eins: mutig. In Zeiten, in denen im wenig entfernten Zorge ein ganzer Ort dafür kämpft seine Sportanlage sanieren zu können, regt die Verwaltung der Uffestadt an, einen funktionsfähigen Platz...