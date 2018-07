Ein Verlust für Osterode

Das war ein Geburtstag, der in die Annalen eingeht: Bei Sonnenschein pur und vor allem mit Bands, die sich nicht weniger feierwütig zeigten als das Publikum, feierte das Rockharz Open Air am vergangenen Wochenende seinen 25. Geburtstag – nach aller Metal-Manier. Der Anblick, der sich mir am...