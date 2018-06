Tiere sind kein Spielzeug

Die hohe Zahl an ausgesetzten Tieren vor der Ferienzeit ist erschreckend, vor allem Hunde trifft es. Weggejagt, angebunden, allein zurückgelassen, missachtet: Hauptsache weg mit dem Störenfried, der so gar nicht in den Urlaubstaumel passen will, den ich ja ungehemmt auskosten will. Manch einer...