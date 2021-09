„Wir sollten es schätzen, dass wir Meinungsfreiheit haben und frei wählen können in unserem Land.“

Politik ist derzeit das beherrschende Thema. Überall Wahlplakate, Wahlkampfveranstaltungen, politische Diskussionen der Kandidaten vor Ort und in allen Medien: Kann also keiner sagen, dass er nichts davon gehört hat, dass an diesem Sonntag die Kommunalwahl stattfindet und zwei Wochen später die Bundestagswahl.

Für den Kreistag des Landkreises Göttingen sind 66 Abgeordnete zu wählen. In jedem der 13 Wahlbereiche sind zwischen 40 und 50 Kandidaten aufgestellt. Also bewerben sich allein hierfür hunderte Personen, die ihr direktes Umfeld mitgestalten wollen.

Wohl nicht wegen der Pandemie und ihren Regeln scheint das Interesse an Politik zugenommen zu haben. Das ist nicht allein an neu gegründeten Parteien zu sehen, sondern auch daran, dass viele in der aktuellen Lage meinen, bessere Entscheidungen treffen zu können als die Regierungen und Parlamente aller Ebenen.

Das ist leicht gesagt. Doch nur wer wählt, kann mitgestalten. Die Wahl ist ein Recht und ein Privileg. Daher sollten alle Wahlberechtigten die Chance nutzen und ihre Stimme abgeben, um die Zukunft mitzubestimmen.

Wer jetzt schweigt, sollte sich auch nach der Wahl nicht beschweren. Wir sollten schätzen, dass wir frei wählen können in unserem Land. Die Mehrheit entscheidet, die Minderheit wird geschützt. Das ist Demokratie.