„Das ist alles nur wegen Carola“

Als ich dieser Tage wieder einer mir sehr gut bekannten Seniorin aus der Nachbarschaft begegnete, stellte mir über den Gartenzaun hinweg die fast 88-Jährige wieder eine ihrer Standardfragen: „Na, musst Du am Sonntag wieder arbeiten, oder bist Du zuhause?“ „Ja, ich arbeite – und bin auch zuhause. Du willst doch am nächsten Montag wieder den Harz Kurier lesen“, erwiderte ich. Zuhause sein und gleichzeitig arbeiten, wie passe das denn zusammen, sagte sie. Also versuchte ich, der unter Demenz leidenden älteren Dame zu erklären, dass die Redaktionsmitarbeiter momentan den Lokalteil der von ihr seit Jahrzehnten geschätzten Heimatzeitung im Homeoffice, und nicht im Verlag in Osterode produzieren würden. „Ach ja, das ist bestimmt alles nur wegen Carola. Man hört ja nichts anderes mehr – nur noch Carola, Carola, Carola“, sagte sie und ging mit leichtem Kopfschütteln zurück ins Haus.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder