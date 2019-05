Pflegestützpunkt bietet Hilfe bei Fragen rund um die Pflege

Als zentrale Anlaufstelle zur Beratung pflegebedürftiger Menschen und deren Angehöriger hat der Landkreis Göttingen einen eigenen Senioren- und Pflegestützpunkt an den Standorten Osterode und Göttingen eingerichtet. Auf Einladung des Vorsitzenden der SPD AG 60 Plus Region am Harz, Helmut Minne, war...