Walkenried. Unbekannte verwüsten Spielplatz im Südharz. Der Bürgermeister ist entsetzt und hofft auf die Hilfe der Bevölkerung bei der Aufklärung.

Schock und Wut - dies herrscht gleichermaßen bei Walkenrieds Gemeindebürgermeister Lars Deiters vor. Der Grund: die Kommune hat erneut einen Fall von Vandalismus bzw. purer Zerstörungswut zu beklagen - und dieser Fall trifft vor allem die Kinder im Klosterort. Unbekannte haben eine Aufbewahrungsbox für Spielzeug, die am Spielplatz auf dem Geiersberg in Walkenried installiert ist, durch massive Gewalt zerstört.

Bürgermeister von Walkenried ist entsetzt über das Ausmaß der Zerstörung

„Dass es Menschen gibt, die mutwillig fremdes Eigentum zerstören, ist leider nichts Neues. Dass nun aber die Sandspielzeugkiste auf dem Spielplatz am Geiersberg, die für unsere Kinder ist, Ziel der Zerstörung wurde, hat schon eine neue Dimension“; macht der Bürgermeister seinem Ärger Luft.

Wann genau die Tat passiert ist, kann der Verwaltungschef nur schätzen. Von den Mitarbeitern des Bauhofes wurde die Zerstörung am 27. März entdeckt, „wann genau können wir also nicht sagen“. Lars Deiters hofft aber auf die Hilfe der Bevölkerung. Wer etwas gesehen oder gehört hat, der soll sich an die Gemeindeverwaltung in Walkenried, Telefon 05525-2020, bzw. die dortige Polizeidienststelle, Telefon 05525-959860, wenden. „Strafanzeige stellen wir auf jeden Fall.“

Die Box selbst ist erst vor knapp neun Monaten auf dem Spielplatz aufgestellt worden. Eigentlich wollte die SPD-Fraktion im Gemeinderat die Boxen im Gemeindegebiet spenden, doch der Bürgermeister betonte, dass die Verwaltung die Kosten übernehmen wird. Bei der Bekanntgabe erklärt Lars Deiters auch, dass man bewusst Boxen aus Metall nehmen, da diese robuster gegen möglichen Vandalismus seien. Mit einer solchen Zerstörungswut habe er aber nicht gerechnet, erklärt Deiters nun.

Vandalismus: Walkenried zahlt erst jüngst viel Geld für die Reparatur von Schäden

Besonders bitter ist aus Sicht der Kommune auch, dass man erst vor kurzem - für viel Geld - die Schäden in einem anderen Fall von Vandalismus beseitigt. Die Scheiben von verschiedenen Bushaltestellen im Gemeindegebiet, aber auch in Teilen der Stadt Bad Sachsa, waren eingeschlagen worden. 8.000 Euro hatte man in Walkenried für die Reparatur aufgebracht.

