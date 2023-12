Wieda. Gesangstalent Nicole Krämer hat sich schon an The Voice versucht. Jetzt ist sie in Wieda zu hören. Der Harz Kurier hat sie besucht.

Nicole Krämer aus Wieda kann gar nicht anders - sie singt, und das eigentlich schon fast immer. Pop, Rock - das ist ihre Stilrichtung. Dabei wagt sie sich auch an die ganz Großen: Celine Dion oder Whitney Housten - davor hat sie keine Angst. Die selbstbewusste junge Frau hat es auch schon bei „The Voice of Germany“ versucht. Bislang zwar ohne Erfolg. Aber aufgeben will sie nicht.