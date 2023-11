Bad Sachsa. Um die Innenstadt von Bad Sachsa künftig abzukühlen, könnte beispielsweise bei Supermärkten diese rechtliche Forderung greifen.

Stadtbäume sind „Alleskönner“: Sie speichern Kohlendioxid, liefern Sauerstoff, kühlen und reinigen die Luft, spenden Schatten an heißen Tagen, dämpfen Umgebungslärm, beherbergen Tiere. Und seitens des Forstamtes in Bad Sachsa will man die Anzahl der Bäume in der Uffestadt deutlich erhöhen - und das auf ganz einfache Art und Weise: Grundstücksbesitzer sollen dem nachkommen, was Grundlage der jeweiligen Baugenehmigung war. Darum geht es.