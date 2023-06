In Wieda: Spiel und Spaß für Herr und Hund

Rahmen des Internationalen Tag des Hundes

Kathrin Franke mit Darkness und Quinn: Natürlich sind meine Hunde die besten der Welt! Und jeder ist einzigartig. Schäferhund-Mix Darkness (links) stammt aus Tschechien. Sie ist eine treue Seele und Beschützerin, liebenswert und verschmust. Pakete nehme ich aber nur durchs Fenster entgegen, denn wenn sie loslegt, nehmen Zusteller die Beine in die Hand. Radfahrer gehören auch nicht zu ihren Favoriten. Ganz anders bei unserem „Mighty Quinn“. „Du hast dir einen Bären andrehen lassen. Das ist kein Hund“, heißt es in der Redaktion. Mit seinen 70 Zentimetern Rückenhöhe ist Quinn schon eine beeindruckende Erscheinung, beim Spaziergang aber fromm wie ein Lamm. Aber auch er ist ein idealer Wachhund. „Du kommst hier nicht rein“: Quinn ist ein Türstopper. Wenn er liegt, dann liegt er. Von Shanghai nach Göttingen - 8.650 Kilometer ist er gereist, bis er vor 2,5 Jahren bei uns seine neue Heimat gefunden hat. Was ein Malamute in Shanghai macht, ist mir schleierhaft. Aber eines ist ganz sicher: „But when Quinn the Eskimo gets here, everybody‘s gonna jump for joy!“

Foto: Kathrin Franke / HK