Die DRK Kindertagesstätte Bad Sachsa feiert 50. Geburtstag

50 Jahre – so lang gibt es die DRK-Kindertagesstätte in Bad Sachsa bereits in diesem Jahr in der Uffestadt. Der runde Geburtstag wird mit einem großen Aktionstag am Samstag, dem 13. Mai, gefeiert.

Von 11 bis 15 Uhr können sich Kinder und Erwachsene gleichermaßen auf ein buntes Programm auf dem Gelände der Einrichtung in der Kurzen Straße 2 freuen.

Spaß und Unterhaltung für Gäste jeden Alters

Unter anderem wird es Aufführungen der Kindergartenkinder geben. Aber auch verschiedene Spielestationen laden zum Mitmachen und Spaß haben ein. Auch eine Kunstausstellung wird geboten.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls in vielfältiger Form gesorgt. Ganz wichtig ist den Verantwortlichen dabei eines: „Das Programm kann bei jedem Wetter stattfinden“.

Spenden sind gern gesehen

Wer möchte ist zudem eingeladen, den Kindergarten mit einer kleinen Spende passend zum Geburtstag zu unterstützen.