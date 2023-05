Ein Erlebnis: Führung im Abendlicht im Kloster Walkenried

Walkenried. Das mittelalterliche Kloster in Walkenried können Interessierte in der besonderen Stimmung des Abendlichts erkunden.

Neue Erkenntnisse zur Kloster-Geschichte in Walkenried

Wenn das Abendlicht durch die gotischen Maßwerkfenster fällt, entfaltet der einzigartige Kreuzgang des Kloster Walkenrieds seinen besonderen Zauber. Gäste können in dieser eindrucksvollen Atmosphäre an einem Rundgang durch die Klausur teilnehmen und sich von diesem faszinierenden Schattenspiel berühren lassen. Auf der Führung erfahren Interessiert außerdem mehr über das bewegte Leben der Walkenrieder Gottesmänner, die an diesem Ort im Mittelalter lebten und wirkten.

Die Führung kostet 11 Euro und 9 Euro ermäßigt und dauert etwa eine Stunde.

Nächste Termine für die Führung: 6. Mai, 13. Mai, 19. Mai, 26. Mai und 27. Mai, jeweils um 17 Uhr.

Für die Teilnahme an einer Führung sollten sich Interessierte bitte spätestens einen Tag vorher beim Besucherservice unter info@kloster-walkenried.de bzw. 05525-95 99 064 anmelden.

