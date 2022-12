Keine Geheimgesellschaft: Freimaurer laden zum Gästeabend ein

Die vor rund fünf Jahren in Walkenried gegründete Freimaurerloge beendet für dieses Jahr am Nikolaustag ihre Veranstaltungen für die interessierte Öffentlichkeit aus der Region Südharz.

Ziele werden vorgestellt

Um Freimaurerlogen ranken sich spätestens seit dem Verbot der Freimaurerei durch die Nationalsozialisten viele Mythen und Legenden. „Geheimgesellschaft“, sagt der Meister vom Stuhl der Walkenrieder Loge, Dr. Peter Welke, also erster Vorsitzender, „sind wir aber allenfalls im Sinne von vertraut oder vertraulich. Um mit den Irrtümern über die moderne Freimaurerei aufzuräumen, wollen wir bei der kommenden Veranstaltung über uns und unsere Ziele informieren.“

So laden dann die Walkenrieder Freimaurer zum Gästeabend am Nikolaustag ein. Willkommen sind alle Interessierte gleich welchen Geschlechts an diesem Thema aus dem Südharz. Die Mitgliedschaft in der Loge steht zwar nur Männern offen – Dr. Welke: „Das hat bei uns über 300 Jahre Tradition. Das offene Wort und die Vertraulichkeit werden dadurch gefördert.“ Aber es gibt für Frauen eigene, feminine Logen, etwa in Göttingen, zu denen gerne der Kontakt vermittelt wird.

„Nehmen Sie unseren Logennamen wörtlich“, so Dr. Welke, „Porta Patet Cor Magis bedeutet auf gut deutsch nicht ohne Grund, dass die Tür offen steht, das Herz aber noch viel mehr. Deshalb wollen wir diesmal im Gespräch zwischen Brüdern und Gästen über uns und die Freimaurerei im Allgemeinen informieren. Nach einer kurzen Einleitung sind die Gäste aufgerufen, ihre Fragen zu stellen!“

Anmeldung ist nicht erforderlich

Der Gästeabend der Freimaurerloge Walkenried/Südharz findet am Dienstag, dem 6. Dezember, um 19 Uhr in Fannys Harzer Schnitzelhaus & Waffelbäckerei, Schützenstraße 13 in Bad Sachsa, statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.