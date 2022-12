007: Ein Bad Sachsaer erklärt seine Faszination für James Bond

Bad Sachsa. Seit 60 Jahren rettet der Filmagent bereits die Welt. Lutz Hasselkus aus Bad Sachsa erklärt, was die Filmreihe aus seiner Sicht so besonders macht.

Drei Ziffern, ein Name: Ist die Rede von 007, wissen die meisten, dass es um den fiktiven englischen Superagenten James Bond geht. Einer der größten Fans des Geheimagenten im Dienst ihrer Majestät wohnt in Bad Sachsa: Lutz Hasselkus ist bekennender Fan der fiktiven Person und Filmreihe. Allein wer sein Büro in seiner Versicherungsagentur in Uffestadt betritt, kann dies sehen: Lässig und gleichermaßen elegant lehnt in edler schwarz-weißer Fototapete Sean Connery an seinem Aston Martin DB 5. Kenner der Filmreihe wissen hier gleich Bescheid: Gezeigt wird natürlich eine Szene aus Goldfinger. Connery, der Aston Martin und der Film überhaupt – für Kritiker wie Fans gleichermaßen ist eben „Goldfinger“ mit dem Deutschen Gert Fröbe als Gegenspieler Auric Goldfinger und Connery als Superagent der beste Titel der mittlerweile 25 Filme umfassenden Reihe.

Legendäre Szene: Frau wird mit Gold überzogen

Und spricht man mit Lutz Hasselkus merkt man auch ihm diese Begeisterung für den Film, aber auch die gesamte Filmreihe gleichermaßen an. Der Film ist aus Sicht des Bad Sachsaers das ultimative Bond-Gesamtpaket: der bis heute immer noch besondere Titelsong von Shirley Bassey, dazu die beiden Hauptakteure, die in ihren Rollen glänzen, oder aber die gleichermaßen verstörende wie faszinierende Szene: Die Geliebte des titelgebenden Bösewichts wird tot aufgefunden, ihr Körper ist vollständig vergoldet. Laut Bond ist sie unter der Schicht erstickt, da ihre Haut nicht mehr atmen konnte. Viele Fans glauben bis heute, dass auch Shirley Eaton, die Schauspielerin, die die Rolle spielte, während dieser Szene verstorben sei. Dies stimmt aber nicht und genauso wenig wäre ihre Rolle an dem Gold erstickt.

Aber es war eben ein Schocker, „der einem im Gedächtnis bleibt“, wie Lutz Hasselkus erklärt. Und selbst innerhalb der Filmreihe zollte man dieser Szene in „Ein Quantum Trost“ Respekt, in Bond Nummer 22 aus dem Jahr 2008 wurde eine Geliebte des Superagenten mit Öl überzogen.

Erster Auftritt im Kino im Jahr 1962

Seit seinem ersten Leinwandabenteuer mit „Dr. No“ (Deutscher Titel „James Bond jagt Dr. No“), das am 5. Oktober 1962 in London im Kino uraufgeführt wurde, ist die Figur James Bond zu einer Stil- und Popikone geworden, hat in nunmehr sechs Jahrzehnten Zeitgeist aufgefangen und auch selbst geprägt. Allen voran kommt hier wieder der Lieblingsfilm von Hasselkus als Beispiel zum Tragen. Seien es die Maschinengewehre in den Scheinwerfern, die rotierenden Nummernschilder, die herausfahrbare kugelsichere Schutzwand im Heck des Wagens, die Reifenschlitzer in den Radkappen oder Rammhörner in den Stoßstangen – all diese Geheimwaffen des Wagens aus dem Film wurden erstmals überhaupt einem Filmpublikum gezeigt und fanden ihren Einzug in vielen weiteren Bond-Streifen bzw. Nachahmungen in anderen Actionfilmen in den kommenden Jahrzehnten bis zum heutigen Tag.

Stilecht mit Smoking geht es zur Filmpremiere. Foto: Privat

Für Lutz Hasselkus selbst begann die Faszination mit der Filmreihe nicht mit Sean Connery, sondern Roger Moore als Superagent im Jahr 1977 mit „Der Spion der mich liebte“. Aber auch in diesem Streifen war der Gegenspieler ein Deutscher mit Curd Jürgens – und es kam auch zu einer bis heute legendären Szene: der Lotus-Sportwagen, der sich in ein U-Boot verwandelt.

Modernes Märchen: Gut kämpft gegen Böse

Den Erfolg der Filmreihe an sich, aber auch die Faszination bei ihm selbst, kann Lutz Hasselkus einfach erklären: „Es wird ein modernes Märchen geboten, der Klassiker an sich mit dem Kampf Gut gegen Böse. Technik, Autos, tolle Musik, exotische Orte, Action und in gewisser Weise immer ein Happy End, das ist es, was geboten wird.“ Ihm sei natürlich bewusst, dass viele Handlungen in den Filmen mit den heutigen modernen Sichtweisen kollidierten. Selbst in ihrer Rolle als Bonds Chefin „M“ bezeichnete Schauspielerin Judy Dench ihren Geheimagenten als „fossil“.

„Ja man mag der Serie Sexismus vorwerfen und anderes, aber man darf nicht vergessen, dass in sechs Jahrzehnten, die es 007 bereits gibt, der Zeitgeist sich gewandelt hat“, führt Lutz Hasselkus aus. Zudem hätten die Frauenbilder gerade in der Ära von Daniel Craig als Bond einen guten Push erhalten, „sie werden stark und Bond hingegen verletzlich dargestellt“. Ohnehin müsse man sich eben bewusst sein, dass alles, was dort gezeigt werde, eben nichts weiter sein soll, als gute Unterhaltung im Kino.

Mit Smoking ins Herzberger Kino gegangen

Denn – da ist Lutz Hasselkus eigen – sehen kann man den Superagenten nur auf großer Leinwand. Dafür wirft sich der Bad Sachsaer auch im wahrsten Sinne des Wortes gern einmal in Schale. Für eine Premiere lieh er sich gemeinsam mit seinen Freunden extra Smokings aus, zog damit im Kino in Herzberg die Blicke auf sich.

Lesen Sie auch: Playmobil lässt James Bond-Fans jubeln

Aber genau solche Momente seien es auch, die die Faszination des Gesamtprodukts 007 ausmachten. So sei die Kleidung stets bestens und maßgeschneidert, „very british eben“, sagt er augenzwinkernd. Als Paradebeispiel lässt sich hier auch wieder „Goldfinger“ nehmen. Zum Auftakt des Films dringt Sean Connery in Taucherklamotten in eine Geheimbasis ein, bringt Sprengsätze, um im Anschluss den Anzug auszuziehen, unter dem sich ein perfekt sitzender weißer Smoking verbirgt. „Das ist Stil, wer das nicht versteht, dem kann ich es auch nicht erklären. Das macht auch zudem die Magie des Märchens aus, zeigt warum man alles nicht ganz so ernst nehmen kann.“

Klare Meinung: „Bond muss ein Brite sein“

Aus diesem Grund habe er auch lange gebraucht, um sich an Daniel Craig zu gewöhnen: Ein Bond im zerrissenen Unterhemd, der nicht super cool jeder Falle mit einem Lächeln und gewissem Gadget entgeht, das war neu und ungewohnt für den Bad Sachsaer. „Aber letztlich muss ich sagen, er hat die Rolle überragend in seinen fünf Filmen gespielt, das war wirklich großes Kino. Selbst mit dem Ende von „No Time to Die“, dem letzten Abenteuer von Craig als 007 zeigt er sich zufrieden, was nicht alle Fans so sehen.

Lutz Hasselkus vor einem Plakat seines Lieblings-Bondfilms „Goldfinger“. Foto: Privat

Bei der Frage, wer denn die schwere Bürde des 007 im siebten Jahrzehnt seines Bestehens übernehmen soll, hat Lutz Hasselkus eine klare Meinung: „Bond ist und bleibt ein Mann, und Bond ist Brite. Dafür steht die Reihe, das hat sie trotz aller Veränderungen immer wieder über die Jahrzehnte ausgemacht. Was gibt es sonst schon, das seit 60 Jahren Bestand hat.“ Auch sei die Arbeit im Namen ihrer Majestät, wie es der Agent immer gern betont, eben nur in Großbritannien möglich. Diesen gemeinsamen Nenner gelte es aus seiner Sicht weiter zu pflegen, denn so habe es die Reihe immerhin auch auf 60 Jahre gebracht.

Daniel Craig spielt Sketch als 007 mit der englischen Königin

Und das selbst das englische Königshaus seinen fiktiven Agenten liebt, zeigte sich später bei der legendären Eröffnung der Olympischen Spiele im Jahr 2012 in London. Ein Sketch, der weltweit von mehr als einer Milliarde Fernsehzuschauern gesehen wurde, wurde unmittelbar vor dem Eintreffen der Queen im Olympiastadion gezeigt. Die Zuschauer sahen darin, wie Craigs 007 am Buckingham Palast ankommt und die Queen ihn mit den Worten begrüßte: „Guten Abend, Mr. Bond.“ In der letzten Szene des Videos sprangen zwei Stuntleute, die als Queen und Bond verkleidet waren, mit dem Fallschirm aus einem Hubschrauber ins Stadion. Minuten später kam die echte Königin im gleichen Kleid wie die Stuntfrau auf ihrem Platz im Stadion an.

YouTube-Video- James Bond trifft die Queen

Und noch eine kleine Hoffnung hat Lutz Hasselkus: dass die Gadgets, also die Hilfsmittel, eine kleine Renaissance finden. Die Filmreihe sei eben berühmt für Ideen, die später sogar real wurden. Sei es die Armbanduhr mit Monitor, ein Auto, dass ferngesteuert wird und vieles mehr wurden zuerst in den Kinofilmen präsentiert und später Realität. „Man muss sich überlegen, dass ein Film zuerst gezeigt hat, was wir später alle nutzen.“

Hasselkus: „Ob geschüttelt oder gerührt, es schmeckt nicht“

Aber egal wie und vor allem mit wem es als 007 weitergeht, „so lange es Kino gibt, wird es auch James Bond geben. Die Frage ist sicher nur in welcher Qualität“, ist sich Lutz Hasselkus sicher. Er bleibt dabei natürlich ein Verfechter gewisser Traditionen. Und in diesem Zusammenhang hat er auch eine weitere Ikone im Bond-Universum, das Getränk schlechthin, den Wodka Martini, selber gemixt und ausprobiert. Allerdings mit einem unerwarteten Ergebnis: „Ob geschüttelt oder gerührt, mir schmeckt beides nicht“, erklärt er lachend.

James Bond, Agent 007, ist ein von Ian Fleming erfundener Geheimagent, der für den MI6 arbeitet. In dem Roman Casino Royale (1953) hatte er seinen ersten Auftritt. Fleming schrieb bis zu seinem Tod im Jahr 1964 zwölf Romane und neun Kurzgeschichten um James Bond. Die Kurzgeschichten wurden in zwei Sammelbänden veröffentlicht. 1954 erschien der erste Fernsehfilm mit dem Agenten unter dem Titel Casino Royale zum gleichnamigen Roman. In der Hauptrolle war Barry Nelson als Jimmy Bond zu sehen. Der Auftakt der von Eon Productions Ltd. produzierten James Bond-Reihe (im weiteren Eon-Reihe) kam 1962 unter dem Titel James Bond – 007 jagt Dr. No mit Sean Connery in der Hauptrolle in die Kinos.