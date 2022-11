Jagd im Oberharz: Tempolimit auf B4 und L600

Braunlage. Die Stahlhaistraße ist am 15. November für den Straßenverkehr aufgrund einer Jagd gesperrt. Hier erfolgt die Umleitung.

Das Niedersächsische Forstamt Lauterberg bejagt am 15. November seine Waldreviere zwischen Braunlage und Hohegeiß. Aus diesem Grund ist die Stahlhaistraße am Dienstag von 8 bis 13 Uhr für den Verkehr voll gesperrt. Sie verbindet die L600 aus Richtung Zorge kommend zur B4 nach Hohegeiß und Sorge. Eine Umleitung erfolgt am Kreisel Braunlage über die B4.

Wegen der Jagd wird die Geschwindigkeit auf der B4 auf 50 km/h verringert. Betroffen ist der Bereich vom Abzweig der B242 bis zum Parkplatz Bechlerstein-Heimathütte. Weiterhin gilt eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf der L600 beginnend am Kreisel über die Brunnenbachsmühle bis zum Parkplatz Nullpunkt mit dem Abzweig nach Zorge.

Revierförsterin Christiane Lorenz-Laubner von den Niedersächsischen Landesforsten bittet Verkehrsteilnehmer, am Jagdtag besonders aufmerksam zu fahren und auf Wild und Jagdhunde in den betroffenen Bereichen zu achten. Waldbesucher sollten an diesem Tag auf andere Gebiet ausweichen.