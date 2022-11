Revival: Große Pool Disco im Salztal Paradies Bad Sachsa

Bad Sachsa. Das Spaßbad in Bad Sachsa verwandelt sich beim „Salztal Pool Dance“ am 26. November wieder in eine Disco. Hier gibt es Karten im Vorverkauf.

Aufgepasst liebe Partygemeinde im Harz: Am Samstag, 26. November 2022 wird das Erlebnisbad Salztal Paradies wieder zur übergroßen Disco – der „Salztal Pool Dance“ feiert sein Revival. Zwölf lange Jahre ist es her, dass zuletzt im Spaßbad in Bad Sachsa getanzt und gefeiert wurde unter dem im Südharz legendärem Titel. Für das Revival haben die Verantwortlichen an alles gedacht: Bei Musik von DJ Keewoo vom DJ-Team „Klangvoller“, einer grandiosen Lichtshow inklusiv LED-Leinwand von der Firma „DG Lighting“ aus der Uffestadt und einer großen Auswahl an leckeren Drinks an der zehn Meter langen Bar wird die Nacht zum Tag. Und das ist auch der Plan, denn geöffnet ist der „Salztal Pool Dance“ von 19 abends bis 2 Uhr in der Nacht.

Wellenbecken wird zur Tanzfläche

Das große Wellenbecken wird für die Party als mit Wasser gefüllte Tanzfläche dienen. Der angrenzende Bereich rund um das Wellenbecken gehört zur ebenfalls Partyfläche und bietet Sitzmöglichkeiten für all diejenigen, die eine kurze Pause benötigen oder in Ruhe ihre Drinks genießen möchten.

Bildergalerie- Saunen des Salztal Paradies wieder eröffnet Bildergalerie- Saunen des Salztal Paradies wieder eröffnet Nach knapp zwei Jahren Schließung und vier Monaten intensiver Sanierungsarbeit wurde die Saunalandschaft des Erlebnisbades Salztal Paradies in Bad Sachsa wieder eröffnet. Foto: Thorsten Berrthold / HK

Bildergalerie- Saunen des Salztal Paradies wieder eröffnet Nach knapp zwei Jahren Schließung und vier Monaten intensiver Sanierungsarbeit wurde die Saunalandschaft des Erlebnisbades Salztal Paradies in Bad Sachsa wieder eröffnet. Foto: Thorsten Berrthold / HK

Bildergalerie- Saunen des Salztal Paradies wieder eröffnet Nach knapp zwei Jahren Schließung und vier Monaten intensiver Sanierungsarbeit wurde die Saunalandschaft des Erlebnisbades Salztal Paradies in Bad Sachsa wieder eröffnet. Foto: Thorsten Berrthold / HK

Bildergalerie- Saunen des Salztal Paradies wieder eröffnet Nach knapp zwei Jahren Schließung und vier Monaten intensiver Sanierungsarbeit wurde die Saunalandschaft des Erlebnisbades Salztal Paradies in Bad Sachsa wieder eröffnet. Foto: Thorsten Berrthold / HK

Bildergalerie- Saunen des Salztal Paradies wieder eröffnet Nach knapp zwei Jahren Schließung und vier Monaten intensiver Sanierungsarbeit wurde die Saunalandschaft des Erlebnisbades Salztal Paradies in Bad Sachsa wieder eröffnet. Foto: Thorsten Berrthold / HK



Bildergalerie- Saunen des Salztal Paradies wieder eröffnet Nach knapp zwei Jahren Schließung und vier Monaten intensiver Sanierungsarbeit wurde die Saunalandschaft des Erlebnisbades Salztal Paradies in Bad Sachsa wieder eröffnet. Foto: Thorsten Berrthold / HK

Bildergalerie- Saunen des Salztal Paradies wieder eröffnet Nach knapp zwei Jahren Schließung und vier Monaten intensiver Sanierungsarbeit wurde die Saunalandschaft des Erlebnisbades Salztal Paradies in Bad Sachsa wieder eröffnet. Foto: Thorsten Berrthold / HK

Bildergalerie- Saunen des Salztal Paradies wieder eröffnet Nach knapp zwei Jahren Schließung und vier Monaten intensiver Sanierungsarbeit wurde die Saunalandschaft des Erlebnisbades Salztal Paradies in Bad Sachsa wieder eröffnet. Foto: Thorsten Berrthold / HK

Bildergalerie- Saunen des Salztal Paradies wieder eröffnet Nach knapp zwei Jahren Schließung und vier Monaten intensiver Sanierungsarbeit wurde die Saunalandschaft des Erlebnisbades Salztal Paradies in Bad Sachsa wieder eröffnet. Foto: Thorsten Berrthold / HK

Bildergalerie- Saunen des Salztal Paradies wieder eröffnet Nach knapp zwei Jahren Schließung und vier Monaten intensiver Sanierungsarbeit wurde die Saunalandschaft des Erlebnisbades Salztal Paradies in Bad Sachsa wieder eröffnet. Foto: Thorsten Berrthold / HK



Bildergalerie- Saunen des Salztal Paradies wieder eröffnet Nach knapp zwei Jahren Schließung und vier Monaten intensiver Sanierungsarbeit wurde die Saunalandschaft des Erlebnisbades Salztal Paradies in Bad Sachsa wieder eröffnet. Foto: Thorsten Berrthold / HK

Bildergalerie- Saunen des Salztal Paradies wieder eröffnet Nach knapp zwei Jahren Schließung und vier Monaten intensiver Sanierungsarbeit wurde die Saunalandschaft des Erlebnisbades Salztal Paradies in Bad Sachsa wieder eröffnet. Foto: Thorsten Berrthold / HK

Bildergalerie- Saunen des Salztal Paradies wieder eröffnet Nach knapp zwei Jahren Schließung und vier Monaten intensiver Sanierungsarbeit wurde die Saunalandschaft des Erlebnisbades Salztal Paradies in Bad Sachsa wieder eröffnet. Foto: Thorsten Berrthold / HK

Bildergalerie- Saunen des Salztal Paradies wieder eröffnet Nach knapp zwei Jahren Schließung und vier Monaten intensiver Sanierungsarbeit wurde die Saunalandschaft des Erlebnisbades Salztal Paradies in Bad Sachsa wieder eröffnet. Foto: Thorsten Berrthold / HK

Bildergalerie- Saunen des Salztal Paradies wieder eröffnet Nach knapp zwei Jahren Schließung und vier Monaten intensiver Sanierungsarbeit wurde die Saunalandschaft des Erlebnisbades Salztal Paradies in Bad Sachsa wieder eröffnet. Foto: Thorsten Berrthold / HK



Bildergalerie- Saunen des Salztal Paradies wieder eröffnet Nach knapp zwei Jahren Schließung und vier Monaten intensiver Sanierungsarbeit wurde die Saunalandschaft des Erlebnisbades Salztal Paradies in Bad Sachsa wieder eröffnet. Foto: Thorsten Berrthold / HK

Bildergalerie- Saunen des Salztal Paradies wieder eröffnet Nach knapp zwei Jahren Schließung und vier Monaten intensiver Sanierungsarbeit wurde die Saunalandschaft des Erlebnisbades Salztal Paradies in Bad Sachsa wieder eröffnet. Foto: Thorsten Berrthold / HK

Bildergalerie- Saunen des Salztal Paradies wieder eröffnet Nach knapp zwei Jahren Schließung und vier Monaten intensiver Sanierungsarbeit wurde die Saunalandschaft des Erlebnisbades Salztal Paradies in Bad Sachsa wieder eröffnet. Foto: Thorsten Berrthold / HK

Bildergalerie- Saunen des Salztal Paradies wieder eröffnet Nach knapp zwei Jahren Schließung und vier Monaten intensiver Sanierungsarbeit wurde die Saunalandschaft des Erlebnisbades Salztal Paradies in Bad Sachsa wieder eröffnet. Foto: Thorsten Berrthold / HK

Bildergalerie- Saunen des Salztal Paradies wieder eröffnet Nach knapp zwei Jahren Schließung und vier Monaten intensiver Sanierungsarbeit wurde die Saunalandschaft des Erlebnisbades Salztal Paradies in Bad Sachsa wieder eröffnet. Foto: Thorsten Berrthold / HK



Bildergalerie- Saunen des Salztal Paradies wieder eröffnet Nach knapp zwei Jahren Schließung und vier Monaten intensiver Sanierungsarbeit wurde die Saunalandschaft des Erlebnisbades Salztal Paradies in Bad Sachsa wieder eröffnet. Foto: Thorsten Berrthold / HK

Bildergalerie- Saunen des Salztal Paradies wieder eröffnet Nach knapp zwei Jahren Schließung und vier Monaten intensiver Sanierungsarbeit wurde die Saunalandschaft des Erlebnisbades Salztal Paradies in Bad Sachsa wieder eröffnet. Foto: Thorsten Berrthold / HK

Bildergalerie- Saunen des Salztal Paradies wieder eröffnet Nach knapp zwei Jahren Schließung und vier Monaten intensiver Sanierungsarbeit wurde die Saunalandschaft des Erlebnisbades Salztal Paradies in Bad Sachsa wieder eröffnet. Foto: Thorsten Berrthold / HK

Bildergalerie- Saunen des Salztal Paradies wieder eröffnet Nach knapp zwei Jahren Schließung und vier Monaten intensiver Sanierungsarbeit wurde die Saunalandschaft des Erlebnisbades Salztal Paradies in Bad Sachsa wieder eröffnet. Foto: Thorsten Berrthold / HK

Bildergalerie- Saunen des Salztal Paradies wieder eröffnet Nach knapp zwei Jahren Schließung und vier Monaten intensiver Sanierungsarbeit wurde die Saunalandschaft des Erlebnisbades Salztal Paradies in Bad Sachsa wieder eröffnet. Foto: Thorsten Berrthold / HK

Zu beachten gibt es nur ein paar Kleinigkeiten: Badekleidung ist erwünscht, jedoch keine Pflicht. Straßenschuhe sind jedoch nicht erlaubt, Gäste werden gebeten entweder barfuß oder mit Flip-Flops das Schwimmbad zu betreten. Die Umkleidekabinen und Spinde sind geöffnet. Gegen einen kleinen Aufpreis stehen – solange der Vorrat reicht – wasserdichte Bauchtaschen zum Verstauen von Schlüssel, Geld, Handy & Co zur Verfügung.

Kartenvorverkauf hat begonnen

Thomas Döbber-Rüther, Geschäftsführer der Bädergesellschaft Bad Sachsa, blickt voller Vorfreude auf die lange Partynacht im Salztal Paradies. „Mit dem Revival der Salztal Pool Dance Disco reaktivieren wir eine weitere großartige Veranstaltung im abwechslungsreichen Jahresprogramm des Salztal Paradies. Den Menschen in der Region, die unsere Aktivitäten so zahlreich annehmen, wollen wir ein weiteres Highlight schaffen. Das ist natürlich nicht nur eine Party für die ganz junge Generation. Wir warten auf alle, die auch damals dabei waren.“

Tickets gibt es für 12 Euro im Vorverkauf online unter http://bitly.ws/w9vJ oder an der Abendkasse für 15 Euro