Wieda. Der kleine Ort Wieda im Südharz verwandelt sich in eine Einkaufs-, Flanier- und Erlebnismeile für das beliebte Spelle varn Schwelle-Fest.

Auf dem Bohlweg in Wieda soll es auch in diesem Jahr wieder ein Spellefest geben.

Volksfest im Harz Am Wochenende ist wieder Spellefest in Wieda

Es ist neben dem Schützenfest die wichtigste und größte Traditionsveranstaltung in Wieda: das Spelle varn Schwelle-Fest. Am Sonntag, 18. September, findet die mittlerweile 43. Auflage des beliebten Festes auf dem Bohlweg statt – und dies ohne Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie wie es noch im Vorjahr der Fall war.

Dies teilen die Organisatoren vom Bürgerverein Pro Wieda mit. Wie in den vergangenen vier Jahrzehnten auch wird sich der Bohlweg für einen Tag in eine übergroße Einkaufs-, Flanier- und Erlebnismeile verwandeln.

Verkaufs- und Flohmarkt-Stände im Südharz

Ausgerichtet wird die Aktion vom Bürgerverein Pro Wieda, der in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen feiert, Veranstalter ist die Gemeinde Walkenried. Offiziell eröffnet wird das Fest am 18. September um 11 Uhr an der Hauptbühne. Kernstück bilden wieder die Verkaufs- und Flohmarktstände, die vor allem von Einwohnern und Vereinen betrieben werden.

Sollte das Wetter mitspielen, erwarten die Verantwortlichen um den Bürgervereinsvorsitzenden Roland Müller wieder tausende Besucherinnen und Besucher in dem kleinen Südharzer Ort. In Hochzeiten wurden 3.000 Besucherinnen und Besucher sowie 50 Aussteller beim Spellefest gezählt. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie wird man solche Zahlen sicher nicht schaffen, aber ein Publikumsmagnet bleibt das Fest allemal.

Spellefest: Das Rahmenprogramm

Denn nicht nur ein Einkaufsbummel wird geboten, auch das Rahmenprogramm kann sich sehen lassen: Zwischen 11 und 14 Uhr wird es Westernmusik mit Lokalmatador und Countrysänger Alex Nikols geben, von 15 bis 17 Uhr die Gruppe Harzwaldecho auftreten. Nachtwächter Meyer (11-16 Uhr) und Polizist Baumgardt (10.30-14 Uhr) drehen zudem ihre Runden und stehen sicher auch wieder gern für Erinnerungsfotos zur Verfügung.

Für die kleinen Besucher stehen eine Hüpfburg und ein Kinderkarussell bereit. Zudem wird auch wieder alte Handwerkskunst, sei es durch Korbflechter oder einen Schmied präsentiert. Auch für das leibliche Wohl wird in bekannter Weise bestens gesorgt sein.

Am Vorabend des Spellefestes, am Samstag, 17. September, ab 18 Uhr, wird bereits ein Dämmerschoppen auf dem Bohlweg veranstaltet. Dabei wird gegen 18.30 Uhr ein Film vorgeführt, der Ausschnitte aus vergangenen Festen zeigt – eine Aktion, die in den Vorjahren bereits sehr gut ankam.