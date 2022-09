Ellrich: Musikalische Leckerbissen von Vivaldi und Zelenka

Das Förderprogramm „Neustart Kultur“ macht es möglich: Das Walkenried Consort kommt gemeinsam mit Instrumentalsolisten des befreundeten Ensembles Capella Jenensis zu einem besonderen Konzertgottesdienst in die Region. Zu erleben ist es am Samstag, 17. September, um 15 Uhr in der Frauenbergkirche in Ellrich.

Mit Werken von Vivaldi (Gloria) und Zelenka (Miserere) gibt es musikalische Leckerbissen; auch die Choräle werden vierstimmig unter Beteiligung der Kantorei Walkenried gesungen und von den Instrumenten begleitet. Die weiteren gottesdienstlichen Elemente gestalten die Pfarrer Jochen Lenz und Heiner Reinhard. Dieses Projekt wird im Rahmen des bundesweiten Programms Impuls gefördert.

Genügend Sitzplätze

Mit dem Förderprogramm Impuls soll der Amateurmusik in ländlichen Räumen geholfen werden, sodass die beiden Kirchengemeinden in den Genuss hochkarätiger Musik kommen können, ohne dafür Eintritt nehmen zu müssen.

„In Walkenried hört man immer wieder, dass die Frauenbergkirche so klein sein“, merkt Pfarrer Heiner Reinhard an. „Darum die herzliche Bitte an die Walkenrieder: Überzeugt Euch vom Gegenteil. Es gibt genügend Sitzplätze in diesem Kleinod oben auf dem Berg über Ellrich!“

Jugendliches Klangideal

Das Walkenried Consort hat sich 2017 aus jungen Stimmen im Pfarrhaus Walkenried gegründet; die Mitsingenden kommen aus ganz Deutschland und sind sich in Freundschaft und Liebe zur Vokalmusik verbunden.

Begleitet wird das Walkenried Consort vom thüringischen Barockensemble Capella Jenensis, mit dem der Chor schon mehrfach zusammengearbeitet hat. Beide verbindet ein ähnliches, jugendliches Klangideal und die Leidenschaft für das gemeinsame Musizieren auf möglichst hohem Niveau.

Die musikalische Leitung hat David Preil, der ab Herbst 2022 Studienleiter am Theater in Hof ist.