Elektroautos tanken in Bad Sachsa nicht mehr kostenlos

Bad Sachsa. Seit August 2016 konnten E-Auto-Besitzer in Bad Sachsa in der Marktstraße kostenlos tanken. Am 15. August erfolgt die Umstellung, das sind die Gründe

Sechs Jahre lang konnten Elekroautos in der Marktstraße in Bad Sachsa kostenlos getankt werden, doch diese Ära endet jetzt. Die Stadtwerke Bad Sachsa, die Betreiber der Tanksäule, werden am Montag, dem 15. August, Umrüstungsarbeiten an der Ladesäule vornehmen, die zur Konsequenz haben, dass eben nicht mehr kostenlos getankt werden kann. Die Kosten für die Energie haben bislang immer die Stadtwerke Bad Sachsa getragen, wie Geschäftsführer Stefan Lummer auf Nachfrage unserer Redaktion erläutert.

Als Gründe,warum die Stadtwerke seit August 2018 die Tanksäule kostenfrei betrieben haben, erklärt das Unternehmen in einer Pressemitteilung wie folgt: Hiermit wollten die Verantwortlichen der Förderung des Ausbaus der E-Mobilität Rechnung tragen.

Attraktivität steigern

„Gleichzeitig sollte die neue Ladeinfrastruktur zur Attraktivierung von Bad Sachsas Einkaufsstraße beitragen und auswärtige, e-mobilisierte, Gäste für Bad Sachsa begeistern. Und natürlich wurde der Einzug von 100 Prozent Ökostrom in Bad Sachsas Netze damit beworben“, heißt es vom Unternehmen.

Nachdem sich die Ladeeinrichtung nunmehr nach sechs Jahren über die Ortsgrenzen heraus etabliert habe, „soll die kostenfreie Nutzung jetzt wie vorgesehen entfallen“. Am 15. August beginnen die entsprechenden Umrüstarbeiten, in deren Folge der Standort für einige Tage abgeschaltet werde müsse.

Corona verhindert Umstellung

Nach entsprechender technischer Anpassung und Einbindung in ein Abrechnungsportal werden zukünftig Kosten für die Ladung fällig. Die Stadtwerke Bad Sachsa haben sich dazu mit ihrer Ladestationen dem Stadtwerkeverbund ladenetz.de angeschlossenen. Über diese Kooperation wird zukünftig die Freischaltung und Abrechnung der Nutzung abgewickelt.

Eigentlich sollte die Umstellung bereits eher erfolgen, wie Stefan Lummer, Geschäftsführer der Stadtwerke Bad Sachsa, auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt. „Um die Energie abzurechnen sind eichrechtliche Messtechnik und eine Anbindung an ein Abrechnungssystem erforderlich. Die Corona-Pandemie hat hier zu Verzögerungen geführt. Wir konnten erst jetzt einen Termin erhalten“, erklärt er den Hintergrund. Weitere Informationen – auch wann die Ladesäule in der Marktstraße wieder an den Start geht – folgen.