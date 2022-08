Freitagabend: Kleine Auszeit im Kloster Walkenried genießen

Das Team vom Zisterziensermuseum Kloster Walkenried lädt dazu ein, am heutigen Freitag, dem 5. August, in der Tradition der Zisterziensermönche den Kreuzgang in Walkenried in Stille und Schweigen zu begehen. Gäste können sich so eine kleine Auszeit vom Alltag nehmen und sich eine Stunde lang an der besonderen Atmosphäre der mittelalterlichen Klosteranlage erfreuen.

Spirituellen Rundgang machen

Ergänzend dazu können Besucherinnen und Besucher auch die Stationen des „Spirituellen Klosterrundgangs“, der von der Kirchengemeinde Walkenried initiiert wurde (wir berichteten), nutzen.

Mithilfe eines Begleitheftes können Übungen durchgeführt werden, die die bewusste Wahrnehmung und Achtsamkeit fördern. Das Begleitheft kann an der Museumskasse erworben werden und steht online kostenfrei als Download zur Verfügung unter www.kirchengemeinde-walkenried.de.

Die Stille Stunde beginnt am Freitag, 5. August um 17.30 Uhr und ist ein kostenfreies Angebot, über eine kleine Spende würden die Organisatoren sich freuen.

Anschließend: Führung

Eine schöne Ergänzung zur „Stillen Stunde“ ist die „Führung im Abendlicht“, die im Anschluss um 18.30 Uhr angeboten wird. Die Führung lädt dazu ein, den besonderen Zauber des mittelalterlichen Kreuzgangs und seiner angrenzenden Räume in den Abendstunden zu erleben. Zugleich erfahren Interessierte mehr über das Alltagsleben der Walkenrieder Mönche hinter den verschlossenen Türen der Klausur.

Die Führung dauert etwa eine Stunde und kostet 11 Euro bzw. 9 Euro ermäßigt.

Anmeldung und Informationen

Für beide Angebote ist eine Anmeldung spätestens einen Tag vorher erforderlich unter info@kloster-walkenried.de oder 05525-9599064. Weitere Infos unter www.kloster-walkenried.de.