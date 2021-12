Vom Forsthaus zum Vier-Sterne-Hotel

Schöne alte Villen, beeindruckende Fachwerkbauten – viele Häuser in Bad Sachsa sind Zeugen von bewegten Zeiten, waren Heimstätten für besondere Bewohner. Beim Projekt „Häuser erzählen Geschichte“, einer gemeinsamen Aktion der Mitglieder der Ideen-Auffangstation und des Fördervereins Heimatmuseum Bad Sachsa, werden eben diese gleichermaßen analog und digital aufbereitet und erzählt. So auch die wechselvolle Historie des Hotel Schützenhaus, das eigentlich zunächst ein Forsthaus war und heute Göbel’s Vital Hotel, ein Vier-Sterne-Haus, ist. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde wurde dort jüngst die mittlerweile vierte Tafel der Aktion präsentiert.

Ehre an der Aktion teilzunehmen

Für Katharina Kraft von der Hotelleitung ein besonderer Moment, wie sie im Beisein von Regina Busch (Leitung Housekeeping) und Sabine Klapper, Edith Gelpke und Dorota Schmidt von der Ideen-Auffangstation erläutert. „Es ist eine besondere Ehre, dass der Beherbergungsgedanke, den es in diesem Haus schon lange gibt, auch heute noch weitergetragen wird. Es ist etwas besonders, dieses Haus weiterführen zu dürfen.“

Und der Blick in die Historie, die nicht nur auf der Tafel erklärt, sondern dank QR-Code auch auf dem Handy oder aber der Homepage des Wintersport- und Heimatmuseums nachgelesen werden kann, gibt ihr Recht: „An der Stelle des heutigen Hotels stand seit dem Jahr 1732 das Sachsaer Forsthaus. Es wurde 1825 erneuert, dabei vergrößert und nahm zugleich das „Schützenhaus“ auf. Ab dem Jahr 1842 durfte der Stadtförster am Haus „unter den Linden“ einen Bierausschank betreiben. Geschossen wurde durch den heutigen Kurpark auf Scheiben, die man am Damm des Schmelzteiches aufstellte. Im Jahr 1865 wurde das Gebäude von August Frind übernommen, der es zu einem kleinen Hotel ausbaute. Sein Sohn August Frind junior nahm 1888 (Saal), 1893 (Parkhaus) und 1898 (Lindenhaus) Erweiterungen vor. Der Neuanfang nach dem Zweiten Weltkrieg war mühsam, weswegen bereits im Jahr 1948 das Linden- und Parkhaus an den „Reichsbund der Kriegs- und Zivilbeschädigten, Sozialrentner und Hinterbliebenen e.V.“ (heute Sozialverband Deutschland) verpachtet wurden. 1961 wurde das komplette Hotel vom „Reichsbund“ als Erholungsheim übernommen“, erläutert Ralph Boehm vom Museum auf der Homepage.

Zeugnis aus dem Jahr 1920 gefunden

Seit Anfang des Jahres 2014 gehört das Vier-Sterne-Hotel zur Göbel Hotelgruppe mit Hauptsitz im nordhessischen Willingen.

Seitens der Verantwortlichen des Projektes ist man aber auch stolz darauf, dass auf der Homepage ein Zeugnis eines Mitarbeiters aus dem Jahr 1920 zu sehen ist. „Es ist ein tolles Stück Geschichte, dass wir von Gerlinde Kurz erhalten haben“, erklärt Sabine Klapper beim Termin vor Ort.