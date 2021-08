James Bond trifft auf Aladin im Kursaal Bad Sachsa

Bad Sachsa. Beim dritten Teil des Konzertsommers in Bad Sachsa trifft Disney auf Filmklassiker. So bunt ist die Songauswahl.

Der Konzertsommer mit Livemusik in Bad Sachsa erreicht einen seiner Glanzpunkte: Am kommenden Samstag, dem 21. August, spielt das Disney-Duo „Viviparie“ mit Valerie Koning und Marian Henze das dritte Konzertim Rahmen der Eventreihe ab 15 Uhr im Kursaal des Kurhauses Bad Sachsa.

„Viviparie“ – das bedeutet so viel wie „zum Leben geboren“ – und das merkt man auch beiden Künstlern in ihren Shows an, denn diese sprühen nur so vor Lust zu leben und zu singen. Bereits im vergangen Jahr konnten sich Musikfreunde beim Konzertsommer davon in der Uffestadt überzeugen.

Musikalisches Crossover

Das Duo „Viviparie“ bringt dabei Melodien von Walt Disney mit Filmmusik aus der Welt des Kinos zusammen und lässt so nicht nur Kinderherzen schmelzen. Von „Dirty Dancing“ bis „James Bond“, den größten Disney-Klassikern wie „Mary Poppins“, „Aladin“ und die „Eiskönigin“, bis hin zu „Moulin Rouge“, von „Pretty Woman“ bis „Sister Act“ – die beiden Musiker singen diesen „Film trifft Disney-Crossover“ mit voller Hingabe.

Valerie Koning und Marian Henze gemeinsam auf einer Bühne zu sehen, bedeutet Glamour, Leidenschaft und Gefühl. Die zwei Musiker sind echte Freunde, die ihre gemeinsame Liebe für die Musik verbindet. Sie standen bereits mit Künstlern wie Adoro, den Berlin Comedian Harmonists, Stefan Mross, Wolfgang Lippert, Patrick Lindner und Oswald Sattler auf der Bühne.

Bildergalerie- Abschluss Konzertsommer in Bad Sachsa Bildergalerie- Abschluss Konzertsommer in Bad Sachsa Beim Konzertsommer in Bad Sachsa trat zum Abschluss im Vitalpark das Duo Viviparie auf. Foto: Thorsten Berthold / HK

„Die musikalische Sommerreise durch die Genres findet in diesem Konzert ihren Höhepunkt“, freut sich Madlen Hellriegel, Eventmanagerin Tourist-Information Bad Sachsa. „Freunde der Filmmusik und den Klängen von Walt Disney sollten sich dieses Konzert nicht entgehen lassen“, erklärt Hellriegel weiter.

„Selbstverständlich ist auf der Veranstaltung für das leibliche Wohl im Rahmen aktueller Auflagen gesorgt“, versichert Tina Holzapfel, Mitarbeiterin Tourist-Information.

Anmeldung und Info:

Einlass zum Konzert ist am 21. Juni ab 14.30 Uhr, Beginn um 15 Uhr.

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde ein Hygienekonzept erstellt. Abstands- und Kontaktbeschränkungen werden im Kurhaus eingehalten. Eine Mund-Nase-Bedeckung ist bis zum Sitzplatz zu tragen.

Die Veranstaltung ist bestuhlt und auf 120 Sitzplätze begrenzt.

Eine Anmeldung zur Veranstaltung mit vollständigen Kontaktdaten wird dringend empfohlen unter 05523-474990 oder info@bad-sachsa-urlaub.de.