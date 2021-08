Propaganda und Politik - neuer Blickwinkel zum Mauerbau

Neue Erkenntnis rund um den Bau der Mauer am 13. August 1961 in Berlin hatte das Team vom Grenzlandmuseum Bad Sachsa im Vorfeld der neuen Sonderausstellung angekündigt – und Wort gehalten. Der Grenzland-Talk, der in die Eröffnung eingebettet war, sorgte nicht nur in der Pause nach dem Vortrag und vor dem Zeitzeugengespräch, sondern auch im Nachhinein für Gesprächsstoff.

Und das wundert auch wenig: Angefangen dabei, dass bereits im Jahr 1941 Stalin in der UdSSR die Pläne schmiedete, wie Deutschland möglichst geschwächt und ein williger Partner für die Sowjets werden könnte, überraschte einige. Auch dass der amerikanische Präsident John F. Kennedy die Abriegelung Berlins in Kauf nahm, sofern es nicht die Macht der Vereinigten Staaten vor Ort einschränkte. Letztlich vollzog sich am 13. August 1961 ein Schachspiel um Deutschlands Zukunft, das knapp 20 Jahre zuvor begonnen hatte.

Gerade weil dieser Abend so viele neue Erkenntnisse brachte, muss man umso dankbarer sein, dass das Team vom Grenzlandmuseum Bad Sachsa diese auch hier vor Ort aufgearbeitet und präsentiert hat. Und das in ehrenamtlicher Arbeit, was die Leistung umso bemerkenswerter macht.

Aber es wirft für mich auch immer wieder eine Frage auf: Zweifelsohne bringt sich der Landkreis Göttingen immer stärker bei der Unterstützung der Einrichtung ein. Um dauerhaft etwas zu erreichen, führt aber kein Weg an einer institutionellen Förderung vorbei. Und die hat die Einrichtung verdient: Es ist immerhin das einzige Grenzlandmuseum im gesamten Landkreis Göttingen.