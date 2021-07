Passend zu den Sommerferien läuft in der mittelalterlichen Klosteranlage Walkenried aktuell eine Mitmachaktion: Besucherinnen und Besucher aller Altersgruppen können mit einem selbst geschossenen Foto ihres Lieblingsortes in der Klosteranlage an einem Fotowettbewerb des Zisterziensermuseums Kloster Walkenried teilnehmen.

Es warten attraktive Preise auf die ersten Plätze. Eine Sonderkategorie für Kinder bis 14 Jahren gibt es ebenfalls.

Bilder per E-Mail schicken

Besucherinnen und Besucher können sich noch bis einschließlich zum 29. August auf Motivsuche im Kloster Walkenried machen und ihre Aufnahmen als Mail-Anhang an info@kloster-walkenried.de schicken. Es bietet sich in den Sommerferien also ein Ausflug mit der ganzen Familie in die gotischen Klosteranlage an, bei dem alle Generationen auf ihre Kosten kommen und beim Fotografieren interessante und beeindruckende Orte entdecken können.

Nach Einsendeschluss wählt eine Jury die Gewinner-Fotos, welche im Anschluss im Zisterziensermuseum Kloster Walkenried ausgestellt werden.

Attraktive Preise gewinnen

Zusätzlich warten attraktive Preise auf die ersten drei Plätze: Der 1. Preis ist die Teilnahme an einer Kerzenscheinführung und der 2. und 3. Preis sind Gutscheine für den Museumsshop.

Außerdem gibt es eine Sonderkategorie für junge Fotografinnen und Fotografen bis 14 Jahren. Die ersten Plätze in dieser Kategorie erhalten ebenfalls einen Gutschein.

Beste Bilder werden ausgestellt

Da die Gewinner-Fotos im Museum ausgestellt werden sollen, ist eine gute Bildqualität wünschenswert und eine Auflösung von 300 dpi Voraussetzung.

Auf der Website des Museums – www.kloster-walkenried.de – können alle Teilnahme-Bedingungen nachgelesen werden.