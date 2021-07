Neue Fußballtore für die Grundschule Bad Sachsa

Rausgehen und einfach mal eine Runde Fußball spielen – die perfekte Abwechslung im Schulalltag, das ist auch in der Grundschule Bad Sachsa nicht anders. Dank einer Spende der Stiftung der Stadtsparkasse Bad Sachsa und vom Kinderbüro der Uffestadt konnten jetzt passende Außentore aus Metall angeschafft werden. „Das passt perfekt zu uns, schließlich sind wir ja eine ,Bewegte Schule‘“, wie Schulleiterin Nicole Goldhorn sichtlich zufrieden beim Termin der offiziellen Übergabe erklärte.

Und auch ihre Schülerinnen und Schüler sahen dies so, spähte doch immer mal wieder ein Kopf heraus, um zu schauen, ob der offizielle Teil, zu dem Thomas Toebe (Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Osterode am Harz), Ina Gugat (Mitarbeiterin in der Sparkassen-Filiale Bad Sachsa), Antje Weick (Leiterin des Kinderbüros) und Kathrin Büschel (Vorsitzende des Fördervereins der Grundschule) vor Ort waren, bereits beendet ist.

Abwechslung im Schulalltag

„Es ist schön, dass wir ein Stück Abwechslung in den Schulalltag bringen können, vor allem wenn man sich dadurch etwas austoben kann nach dem Lernen“, betonte Thomas Toebe. Antje Weick zeigte sich ebenfalls glücklich über die Anschaffung, könne man so doch die Umgestaltung des Schulhofes, die seit Jahren ein Thema in der sei, vorantreiben.

dx