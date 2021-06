Mordharz-Festival findet 2021 wieder live statt

Walkenried. Das Mordsharz 2021 wird groß: Die Veranstalter kündigen unter anderem Bestseller-Autor Sebastian Fitzek als Gast an.

Ein Festival, fünf Tage lang, an vier Orten in drei Bundesländern im Harz: Mordsharz 2021 findet statt und sogar größer als ursprünglich geplant, kündigen die Veranstalter an. Mit dabei sind Sebastian Fitzek, Arno Strobel, Tatjana Kruse, Jean-Luc Bannalec, Marc Eslberg, Alex Beer, Andreas Gruber, Bernhard Aichner, Klaus-Peter Wolf und viele mehr. Veranstaltungsorte sind Goslar, Nordhausen, Walkenried und Ilsenburg.

Leicht gemacht habe sich das Organisationsteam die Entscheidung nicht. Immerhin ist noch nicht klar, wie die Lage im September ist, und drei Bundesländer könnten auch dreimal verschiedene Auflagen für die jeweiligen Lesungen bedeuten. Außerdem mussten Yrsa Sigurðardóttir und Jens Henrik Jensen ihre Teilnahme aufgrund der Aussichten in Island bzw. Dänemark leider absagen.

Kultur im Harz

Dennoch wollen die Veranstalter die Kultur im Harz endlich wieder durchstarten lassen, die meisten Autoren, die ja auch über Monate ihren Fans nicht live begegnen konnten, ebenso. Nach der rein digitalen Veranstaltung im vergangenen Jahr in Zusammenarbeit mit der Kulturschmiede Osterode konnte das ursprünglich geplante Programm in weiten Teilen in dieses Jahr „rübergerettet“ werden.

Infos: www.mordsharz-festival.com.