Jugendfeuerwehr in Bad Sachsa nimmt den Dienst wieder auf

Der Alltag kehrt langsam zurück: So konnten jetzt auch die Jugendfeuerwehren im Stadtgebiet von Bad Sachsa nach der langen Corona-Zwangspause wieder mit ihrem Dienstbetrieb startet. Dies teilt Jonas Kurth, Stadtjugendfeuerwehrwart der Stadt Bad Sachsa, mit.

Aufgrund niedriger Inzidenzzahlen und einem Hygienekonzept können sich nun die Nachwuchsbrandschützer wieder regelmäßig zu ihren Dienstabenden treffen, um sich weiterzubilden.

In allen vier Ortsteilfeuerwehren der Stadt Bad Sachsa gibt es Jugendabteilungen, welche sich auch über Neuzugänge in ihren Reihen freuen würden, „denn ein Großteil der heutigen aktiven Kameraden und Kameradinnen in Bad Sachsa, Neuhof, Steina und Tettenborn startete in der Jugendfeuerwehr. Sie ist maßgeblich an einem gut ausgebildeten Stamm innerhalb der Feuerwehren beteiligt“, erläutert Jonas Kurth.

Vielseitige Aufgabe

Der Dienst in der Jugendfeuerwehr mit einem großen Teil im feuerwehrtechnischen Bereich ist abwechslungsreich, interessant, fördernd und fordernd zugleich. „Zudem wird ein besonders großer Wert auf Kameradschaft gelegt und auch der Spaß kommt hierbei nicht zu kurz. Es werden Zeltlager, Tagesausflüge und andere Aktivitäten durchgeführt.“

Interessierte Jugendliche im Alter von 10 bis 16 Jahren können sich unter folgenden E-Mail-Adressen bei den zuständigen Jugendfeuerwehrwarten melden:

Bad Sachsa, jugendwart@ff-bad-sachsa.de, Dienstabend: Freitag ab 17 Uhr;

Neuhof: jugendfeuerwehrneuhof@gmail.com, Dienstabend: Montag ab 17.30 Uhr;

Steina, soeren@jf-steina.de, Dienstabend: Freitag ab 17 Uhr;

Tettenborn, larsschumburg83@googlemail.com, Dienstabend Freitag ab 17 Uhr.

Kinderfeuerwehr für Jüngere

Auch können Kinder ab sechs Jahren schon einmal in die Welt der Feuerwehr reinschnuppern. Dazu führt das Team der Kinderfeuerwehr immer dienstags ab 17 Uhr für alle interessierten Mädchen und Jungen den Dienst für die gesamte Stadt Bad Sachsa durch.

Weitere Informationen erhalten Interessierte hier ebenfalls per E-Mail unter Stadtjugendfeuerwehr712957@groups.outlook.com.

Bei Fragen stehen den interessierten Jugendlichen sowie deren Eltern die Jugendwarte der Ortsfeuerwehren gerne zur Verfügung. Auch der Stadtjugendfeuerwehrwart Jonas Kurth kann unter 017641124676 erreicht werden. „Wir freuen uns auf viele Interessierte bei den Diensten“, teilt Jonas Kurth stellvertretend für das gesamte Team der Stadtjugendfeuerwehr in Bad Sachsa mit.