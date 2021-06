Kurpark Wieda: Zweiter Arbeitseinsatz findet am 19. Juni statt

Die Kugeln können wieder über die Minigolf-Bahn rollen, ein Spaziergang im Kurpark unternommen werden – und all das, dank dem Engagement der Wiedaer selbst. Im Zuge eines großangelegten Arbeitseinsatzes wurde unter der Führung der Bürgervereins Pro Wieda das gesamte Areal auf Vordermann gebracht. Da bei der Aktion Mitte Mai nicht alles erledigt werden konnte, sollen die noch offenen Arbeiten im Kurpark am Samstag, 19. Juni, ab 9 Uhr an der Tennishalle erledigt werden.

Bildergalerie- Frühjahrsputz im Kurpark Wieda Bildergalerie- Frühjahrsputz im Kurpark Wieda Mitglieder der Vereine und Einwohner unternahmen im Kurpark einen Arbeitseinsatz, um das Gelände wie auch die Tennishalle auf Vordermann zu bringen. Foto: Thorsten Berthold / HK

Der Kurpark wird unter anderem auch für einen Gottesdienst im Grünen fit gemacht. Am Sonntag, 20. Juni, beginnt dieser um 15 Uhr unter Begleitung des Posaunenchors.

Minigolf-Saison startet

Ebenfalls bereits am 19. Juni öffnet erstmals der Minigolfverleih. Während der Sommerferien bis Ende August ist der Verleih an jedem Samstag und Sonntag von 12 bis 17 Uhr direkt an der Minigolfanlage geöffnet. Schläger und Bälle können auch während der Öffnungszeiten im Café Wiedatal, Telefon 05586/ 962999, ausgeliehen werden. Falls die Tennisplätze nicht belegt sind, kann in der Tennishalle und auf dem Außenplatz Tennis gespielt werden. Schläger und Bälle müssen selbst mitgebracht werden.

