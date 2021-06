Sonderstempelstelle zum Welterbetag

Walkenried. Am 6. Juni finden Wanderfreudige einen Stempelkasten exklusiv am Kloster Walkenried.

Wandern und Stempelsammeln ist in, und der Harzer Klosterwanderweg mit seinen 12 Stempelstellen zwischen Goslar und Quedlinburg hat zurzeit mehr Zulauf denn je. Die Fans des Wanderstempelns kommen jetzt auch in den sechs Klöstern im Harzer Klostersommer zum Zuge: Der blaue Stempelkasten geht von Juni bis September auf die Reise zu sommerlichen Veranstaltungen, das jeweilige Kloster wird an diesem Tag oder Wochenende zur Sonderstempelstelle.

Die Stempel können zusätzlich in das neu aufgelegte und erweiterte Stempelheft zum Harzer Klosterwanderweg gesetzt werden. Bei sechs Stempeln können Wanderfreunde die Harzer Klöster-Nadel erwerben.

Erstmals wird der Stempelkasten am morgigen Sonntag, dem 6. Juni, anlässlich des Welterbetages im Kloster Walkenried aufgestellt.

Verschiedene Highlights

Hier erwarten die Besucherinnen und Besucher auch weitere Highlights: Die Gäste können mit dem Team vom Zisterziensermuseum Walkenried das 11-jährige Welterbe-Jubiläum unter dem Motto „11 Jahre – 11 Orte“ und entdecken neu inszenierte Orte im einzigartigen Kreuzgang der gotischen Klosteranlage. Zudem locken eine Schnitzeljagd und ein Fotowettbewerb mit attraktiven Preisen.

Weitere Informationen sind online nachzulesen unter www.kloster-walkenried.de.