Neuhof. Die Straßen in Bad Sachsa werden erneuert. Die Zufahrt zur Kläranlage in Neuhof etwa wurde seit Jahrzehnten nicht saniert.

Sanierung gestartet: Straßen in Bad Sachsa werden erneuert

Im wahrsten Sinne des Wortes – und zwar mit einem sogenannten Großfertiger – ist aktuell die Firma Vollmer Bau mit sechs Mitarbeitern im Bereich Straßensanierung im Stadtgebiet von Bad Sachsa im Einsatz. Zum Auftakt wurde die Zufahrt zur Kläranlage in Neuhof erneuert.

Start bei der Kläranlage

Die Straße dorthin wurde seit Jahrzehnten nicht saniert – „Und ist dadurch auch in keinem guten Zustand“, erklärt Bürgermeister Daniel Quade.

Im Anschluss geht es für das Team von Vollmer Bau in die Kernstadt. Dort finden Sanierungsarbeiten in der Bismarck- und Blücherstraße statt, die bis zu den ersten Lockerungen des niedersächsischen Tourismus am 10. Mai beendet sein sollen.

Abschluss Ende Juli geplant

Danach folgt noch eine größere Arbeit in der Mosebergstraße, ehe im gesamten Stadtgebiet und den Ortsteilen Flickarbeiten mit einem Kleinfertiger weitergehen. Diese sollen Ende Juni beendet sein. dx