Gemeinde Walkenried: Impfangebot für Personen ab 70 Jahren

Das Freizeitzentrum in Walkenried wird wieder in ein temporäres Impfzentrum verwandelt.

Die Gemeinde Walkenried organisiert kurzfristig ein weiteres dezentrales Impfangebot für Samstag den 24. April. Das Angebot richtet sich an Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Walkenried im Alter von 70 Jahren und älter. Der Landkreis Göttingen stellt dafür kurzfristig 175 Dosen des Impfstoffs von Astrazeneca zur Verfügung. Das temporäre mobile Impfzentrum wird wieder im Freizeitzentrum, Nordhäuser Straße 1a, in Walkenried eingerichtet.

Registrierung am Telefon

Der angesprochene Personenkreis kann sich am Donnerstag, 15. April, von 8 bis 17 Uhr und am Freitag, 16. April, von 8 bis 13 Uhr registrieren lassen. Die Anmeldung kann telefonisch unter Telefonnummer 055252020 oder 0552520212 erfolgen. Dabei sind Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Anschrift, Telefonnummer und gegebenenfalls die E-Mail-Adresse anzugeben. Nach Abschluss der Registrierung erhalten teilnehmende Personen für ihren Impftermin weitere Informationen zur Vorbereitung.

Bildergalerie- Impfzentrum in Walkenried Bildergalerie- Impfzentrum in Walkenried Über-80-Jährige wurden in einem temporärem Impfzentrum im Freizeitzentrum Walkenried gegen das Coronavirus geimpft. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Impfzentrum in Walkenried Über-80-Jährige wurden in einem temporärem Impfzentrum im Freizeitzentrum Walkenried gegen das Coronavirus geimpft. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Impfzentrum in Walkenried Über-80-Jährige wurden in einem temporärem Impfzentrum im Freizeitzentrum Walkenried gegen das Coronavirus geimpft. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Impfzentrum in Walkenried Über-80-Jährige wurden in einem temporärem Impfzentrum im Freizeitzentrum Walkenried gegen das Coronavirus geimpft. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Impfzentrum in Walkenried Über-80-Jährige wurden in einem temporärem Impfzentrum im Freizeitzentrum Walkenried gegen das Coronavirus geimpft. Foto: Thorsten Berthold / HK



Bildergalerie- Impfzentrum in Walkenried Über-80-Jährige wurden in einem temporärem Impfzentrum im Freizeitzentrum Walkenried gegen das Coronavirus geimpft. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Impfzentrum in Walkenried Über-80-Jährige wurden in einem temporärem Impfzentrum im Freizeitzentrum Walkenried gegen das Coronavirus geimpft. Foto: Thorsten Berthold / HK

Die Nachfrage nach dem Impfangebot wird voraussichtlich groß sein. Sollten bei der telefonischen Anmeldung die verfügbaren Leitungen zunächst belegt sein, wird um einen weiteren, späteren Versuch gebeten. Da die Impfstoffmenge begrenzt ist, können möglicherweise nicht alle Teilnahmewünsche berücksichtigt werden.

Allen Impfberechtigten steht aber weiterhin die Möglichkeit der Impfung im stationären Impfzentrum des Landkreises in Herzberg am Harz offen, Informationen dazu auf der Webseite www.landkreisgoettingen.de.

Keine persönliche Einladung

Das Impfangebot wird kurzfristig gemeinsam von Landkreis Göttingen und der Gemeinde Walkenried organisiert. Aus diesem Grund erfolgt auch keine persönliche Einladung. Es richtet sich insbesondere an mobilitätseingeschränkte Personen, für die der Weg ins stationäre Impfzentrum in Herzberg am Harz eine große Belastung wäre.