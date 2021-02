600.000 Euro Schaden: Autozug-Diebe in Zorge gefasst

600.000 Euro Schaden – diesen sollen zwei Männer verursacht haben, die am Morgen des 5. Februar durch Beamte der Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Stuttgart in Zorge festgenommen wurden. Die Männer im Alter von 51 und 39 Jahren werden verdächtigt, bundesweit seit dem Jahr 2018 Lenkräder und Navigationsgeräte aus Neufahrzeugen der Automarken VW und Mercedes-Benz, die auf Autozügen der DB AG transportiert wurden, gestohlen zu haben. Sie wurden gleichen Tag dem Haftrichter am Amtsgericht Herzberg vorgeführt, der die Haftbefehle in Vollzug setzte. Auf die Spur kamen die Ermittler den Verdächtigen durch mikrobiologische Spuren in den Tatfahrzeugen, wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart mitteilt.

Diebeswerkzeug gefunden

Bei der Wohnungsdurchsuchung in Zorge, bei der zahlreiche Beamte der Bundespolizei eingesetzt wurden, wurden Transportaschen, Arbeitshandschuhe und Fachwerkzeuge zum Ausbau des Diebesgutes gefunden.

Die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Stuttgart ermittelt bereits seit Mitte 2018 im Auftrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart. Den beiden Männern wird vorgeworfen bundesweit Navigationsgeräte und Lenkräder aus Neufahrzeugen der Automarken VW und Mercedes-Benz entwendet zu haben. Die Pkw waren auf Autozügen der DB AG zum Transport bereitgestellt. Bei einem Autozug handelt es sich um einen Transportzug für fabrikneue Personenkraftwagen.

„Akribische Ermittlungen geführt“

Auf die Spur der Festgenommen kamen die Ermittler der Bundespolizei durch die Sicherung mikrobiologischer Spuren in den Tatfahrzeugen. „Durch akribische Ermittlungen und langen Atem konnte nun das Versteck der beiden Verdächtigen lokalisiert und beide festgenommen werden“, heißt es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart.