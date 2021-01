Corona und die Hebammen: Online-Kurse und Hausbesuche

Kristin Becker in ihrem Praxiszimmer in Bad Sachsa.

Manches lässt sich nicht verschieben in bessere, virusfreie Zeiten: Geburten zum Beispiel. Und genauso lässt sich nicht jede Hilfe virtuell anbieten. Hebamme Kristin Becker aus Ellrich, die auch in Bad Sachsa in der Praxis des Gynäkologen Dr. Roegglen eine Hebammensprechstunde anbietet, versucht dennoch aus der Not eine Tugend zu machen, den Müttern bzw. Eltern die passende Hilfe anzubieten.

Generell sind Hebammenkurse in der Präsenzform noch erlaubt, aber dann mit einem strengen Hygienekonzept. „Ich habe im September meinen letzten Präsenskurs gegeben. Da mussten die Frauen jedes Mal vorab bestätigen, dass sie keine Symptome haben, keinen Kontakt zu Corona-Erkrankten hatten, nicht im Risikogebiet waren usw. Sie mussten bis an den Platz und beim Bewegen im Raum einen Mund-Nasen-Schutz tragen, Hände desinfizieren usw.“, beschreibt sie den hohen Aufwand, den die Kurse für die werdenden Mütter wie auch sie selbst mit sich brachten.

Kleines Studio daheim aufgebaut

Derzeit sei die ausdrückliche Empfehlung des Verbandes der Hebammen nur Onlinekurse abzuhalten, ausschlaggebende sei letztendlich aber das jeweilige, zuständige Gesundheitsamt. „Ich habe mich für die Onlinevariante entschieden, um meine Frauen und auch mich zu schützen und fühle mich so tatsächliche wohler“, erläutert die Hebamme. Natürlich sei es für die Frauen schöner, auch miteinander in Kontakt zu kommen.

„Aber ich arbeite mit einem tollen Programm, mit dem sogar arbeiten in Kleingruppen möglich sind - und die Frauen sich untereinander austauschen können.“ Hierfür hat sie sich in ihrem eigenen Zuhause sogar ein kleines Studio aufgebaut.

Online-Beratung bietet auch Vorteile für Mütter und Hebamme

Die Online-Variante der Schwangerschaftskurse sei bisweilen sogar praktischer. „So ist es mir zum Beispiel möglich, pro Kurs mehr Teilnehmerinnen anzunehmen, als dies in der Präsenzvariante mit der Abstandsregel möglich wäre.“ Die Konsequenz daraus ist, dass sich der Radius der teilnehmenden Frauen deutlich vergrößert habe. „Ich hatte in meinen Kursen schon Frauen aus Kassel und Bremen“, verdeutlicht sie.

Auch für die Mütter selbst biete die virtuelle Hilfe manchmal Vorteile. „Für die Frauen ist es jetzt im Lockdown mit größeren Geschwisterkindern natürlich praktisch, von zu Hause aus, die Kurse besuchen zu können. Da können auch die Kinder ohne Probleme mit dabei sein.“

Veranstaltungen werden geplant

Vor kurzem hatte sie auch eine kleine Onlineveranstaltung live aus meiner Praxis gesendet. Hierzu hatte sie Stoffwindelberaterin zum Interview eingeladen. So konnten die teilnehmenden Frauen erste Informationen rund um das Thema „Wickeln mit Stoff" erhalten und auch ihre Fragen stellen. „Das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht.“ Sogar so viel, dass Kristin Becker bereits weitere Veranstaltungen in diese Richtung plant. „Ich finde es schön, in diesen verrückten und auch anstrengenden Zeiten den (werdenden) Mamas wenigstens etwas Normalität geben zu können.“

Blick in das heimische Studio vor einem Kurs. Foto: Privat

Generell versucht Kristin Becker alle Termine, bei denen sie die Frauen nicht direkt sehen müsse, wie zum Beispiel Vorgespräche, auch online zu machen – um die Mütter, deren Kinder, aber auch sich selbst am besten schützen zu können. Becker ist dabei auch in einem gewissen Spannungsfeld, ist sie doch im Dezember 2019 selbst zum dritten Mal Mutter geworden.

Besuche vor Ort bleiben bestehen

Allerdings bleibe es dabei, dass eben nicht alles, was die Arbeit der Hebamme mit den Müttern und Kindern umfasse, virtuell angeboten werden könne. „Zum Wochenbettbesuch beispielsweise fahre ich aber immer zu den Frauen nach Hause. Dafür muss ich Frau und Kind einfach vor mir sehen.“ Entsprechende Vorsichtsmaßnahmen werden dann getroffen: „Ich trage immer eine FFP2-Maske, wasche und desinfiziere mir regelmäßig die Hände usw.“

Was die Arbeit der Hebammen generell aber erschwere, sei die Schließung der Schulen und Kindertagesstätten. „Das bedeutet, dass ich und sehr viele meiner Kolleginnen auch ihre Kinder selbst zu Hause betreuen müssen.“ Eine Notbetreuung komme nur in bestimmten Fällen in Frage.

„Der schönste Beruf der Welt“

Grundsätzlich aber ist und bleibt auch in diesen Zeiten der Beruf der Hebamme der schönste auf der ganzen Welt für sie. Dass Kristin Becker genau diesen Beruf ergriffen hat, verwundert wenig, wenn man ihre Familiengeschichte betrachtet. Ihre Urgroßmutter war Landhebamme. „Sie war damals noch mit ihrem eigenen Pferdewagen zu den Schwangeren gefahren, so dass die Geburten in den Häusern vorgenommen werden konnten. Meine Oma hat mir als kleines Mädchen immer Geschichten aus dieser Zeit erzählt. Ich war fasziniert und mir war klar, dass ich gern in ihre Fußstapfen treten möchte. Ich möchte allen Frauen, die zu mir kommen, das schöne Geburtserlebnis teilwerden lassen, dass sie verdienen“, erzählt Kristin Becker.

Weitere Informationen zu Kristin Becker gibt es auf www.facebook.com/Suedharzhebamme.