Ausmisten und gleichzeitig Bad Sachsas Stadtwald unterstützen

Den Frühjahrsputz vornehmen und gleichzeitig Gutes tun – so könnte man die Grundidee hinter der jüngsten Aktion der Facebookgruppe Bad Sachsa hilft sich beschreiben. Wie die Administratoren bei ihrem ersten, virtuellen Treff im Jahr 2021 beschlossen haben, will man mithilfe der Mitglieder und anderen Unterstützern vorrangig den Stadtwald in der Uffestadt fördern und unterstützen. „Wir lieben ihn, wir brauchen ihn, weitere Generation brauchen ihn. Er bringt uns gute Luft, ist Wohnort von vielen Tierarten. Wir können nicht auf ihn verzichten und wir möchten ihm helfen“, dies betonen die Administratoren unison. Der Plan für die Hilfe ist einfach erklärt: Wer beim Aufräumen etwas findet, das er nicht mehr benötigt, aber dennoch verkaufbar ist, wird gebeten, dies zu Spenden.

Sachspenden, Gutscheine – alles wird gern angenommen

Konkret werden die benötigten Spenden wie folgt beschrieben: Geschenkpapier egal ob zu Ostern, Weihnachten, bunt oder unifarben; Geschenktüten sowie Schleifenbänder aller Art und Tesafilm, neue oder neuwertige Sachen wie Spielzeug, Kinderbücher, Gesellschaftsspiele, Dekoartikel, Bekleidung, Parfüm, Kosmetik , Modeschmuck, Handtaschen und vieles mehr. Es gehe um die Gegenstände, die man einmal gekauft oder geschenkt bekommen habe und nun nicht mehr benötige oder abgeben könne. Auch Bettwäsche oder Stoffe Nähen seien gern gesehen. Auch selbsthergestellte Artikel seien willkommen. „Von Gewerbetreibenden würden wir uns über Gutscheine oder Ladenhüter freuen“, führt das Admin-Team aus.

Das Geld, dass aus dem Verkauf der gespendeten Gegenstände eingenommen, wird erneut komplett dem Forstamt der Stadt Bad Sachsa gespendet. Konkret ist es für die Wiederaufforstung vorgesehen. „Wir haben lange überlegt, was wir machen können, aber einen Ostermarkt sehen wir nicht.“ Deshalb habe man sich für diese Variante entschieden.

1.200 Euro für 1.000 Setzlinge im Vorjahr gesammelt

Und dass die Gemeinschaft etwas bewirken kann, das hat die Facebook-Gruppe Bad Sachsa hilft sich schon vielfach unter Beweis gestellt. Anfang Juni vergangenen Jahre konnte man beispielsweise 1.200 Euro, die sie dank Spendendosen, Sponsoren und dem Verkauf von Dekorationsartikeln über Wochen und Monaten gemeinsam mit vielen Einwohnern gesammelt wurden, dem Forstamt übergeben. Diese Gelder können dazu genutzt werden, insgesamt 1.000 Setzlinge zur Wiederaufforstung des von Hitze, Sturm und Borkenkäfer stark geschädigten Stadtwaldes zu nutzen.

Stadtwald Bad Sachsa Sturm, Hitze und vor allem der Borkenkäfer – sie alle haben Bad Sachas Stadtwald schwer zugesetzt, ihn in eine dramatische Lage gebracht. Die Auswirkungen sind mit massiven Arbeiten des Forstamtes und immer mehr Freiflächen unübersehbar. Im Fortwirtschaftsjahr 2020 wurden 22.000 Festmeter Schadholz bei Fichte und Buche aufgearbeitet - das ist das Vierfache des normalen Jahreseinschlages. Das Forstamt muss dabei auch immer wieder den Spagat schaffen, Wege und Straßen für die Verkehrssicherheit zu sichern. Auf großer Fläche ist das Absterben der Bäume aufgrund des Borkenkäferbefalls aber nicht mehr aufzuhalten.

Auf einen ähnlichen Erfolg hoffen die Verantwortlichen wieder bei der im Februar anlaufenden Aktion. Und die Unterstützer werden ihre Mühen auch sichtbar erkennen können. Wie Ulrich Bosse, Leiter des Forstamtes bei der Übergabe der 1.200 Euro im Vorjahr ankündigte, wolle man die 1.000 Setzlinge alle in einem Bereich pflanzen. „Dann können die Spender sehen, wo sie etwas mit ihrem Engagement geschaffen haben“, erklärt der Förster.

Spenden werden ab dem 1. Februar angenommen

Ab dem 1. Februar können die Spenden nach vorheriger Absprach am besten über Facebook bei Elvira Jödicke, Eichenweg 26; Britta Richter, Molkestraße 2a; Anita Strebe, Bornweg 3 und Elke Baldenweck, Bornweg 3a, abgegeben werden.