Haushalt 2021 steht im Fokus der Diskussion

Kontakte reduzieren ist das Gebot der Stunde in der Corona-Pandemie. Doch nicht alles lässt sich absagen oder ins virtuelle Leben übertragen – und dazu gehört auch die Sitzungsarbeit in der Kommunalpolitik. Im Februar startet in der Gemeinde Walkenried die Sitzungsperiode, bei der vor allem die Aufstellung des Haushaltes für das Jahr 2021 im Mittelpunkt steht. Dabei ist die Planung des Zahlenwerks aufgrund der Unwägbarkeiten, die die Pandemie mit sich bringt, alles andere als einfach, wie auch Christopher Wagner, Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters der Gemeinde Walkenried, offen zugibt. Dennoch: „Wir müssen den Haushalt aufstellen und einbringen, ansonsten können wir nur unsere Pflichtaufgaben erfüllen.“

Ein Großteil der Sitzungen ist im Freizeitzentrum geplant

Auftakt der öffentlichen Sitzungen, die mit Ausnahme der Ortsräte Wieda und Zorge nach aktuellen Planungen allesamt im Freizeitzentrum in Walkenried stattfinden sollen, mit einem Doppeltermin: Am 16. Februar tagt um 16 Uhr zunächst der Ausschuss für Tourismus und Kultur. Direkt im Anschluss, gegen 17 Uhr, tritt dann der Ausschuss für Feuerschutz zusammen. Am 18. Februar, 18 Uhr, folgt eine Sitzung des Ausschusses für Jugend, Sport und Soziales.

Im Februar folgen dann noch am 22. bzw. 23. des Monats jeweils ab 18 Uhr Sitzungen des Ausschusses für öffentliche Einrichtungen, Friedhöfe und Bauen bzw. für Schule und Kindergarten.

Am 2. März geht es um 18 Uhr mit einer Sitzung des Ortsrates Wieda, die vermutlich in der Gaststätte Zur Post abgehalten werden soll, weiter. Einen Tag später folgt um 18 Uhr wieder im Freizeitzentrum der Gemeinderat. Die Sitzung des Ortsrates Zorge ist am 9. März ab 18 Uhr im Leseraum des Zacharias-Koch-Hauses vorgesehen, die des Ortsrates Walkenried am 11. März, 18 Uhr, wieder im Freizeitzentrum. Zu guter Letzt finden die Beratungen über das Zahlenwerk 2021 der Gemeinde Walkenried am 16. März, ab 18 Uhr, im Finanzausschuss statt.