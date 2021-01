Bürgerentscheid: Wahlunterlagen werden bald versandt

Der Bürgerentscheid zur Zweierfusion Walkenried – Bad Lauterberg findet wie das Votum zur Dreierfusion in Bad Sachsa am 7. Juni 2020 als reine Briefwahl statt.

Der Tag der Entscheidung rückt näher: Am Sonntag, dem 14. Februar, werden die wahlberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Walkenried beim ersten Bürgerentscheid der Kommune über die mögliche Zweier-Fusion mit der Stadt Bad Lauterberg entscheiden. Die Einwohner aus Wieda, Zorge und Walkenried werden an diesem Tag entscheiden, ob sei einen Zusammenschluss mit der Kneippstadt eingehen möchten – oder nicht. Wie bereits beim Bürgerentscheid in der Stadt Bad Sachsa im vergangenen Jahr, der dafür gesorgt hatte, dass die Uffestadt aus den damaligen Verhandlungen über eine Dreier-Fusion mit Walkenried und Bad Lauterberg ausstieg, ist das Prozedere auf dem Stimmzettel wie folgt: Wer „Ja“ ankreuzt, möchte keinen Zusammenschluss, wer für „Nein“ stimmt, ist für den Bund.

Aufgrund der Corona-Pandemie hatte die Gemeindeverwaltung im Vorfeld über das Gesundheitsamt prüfen lassen, ob eine reine Briefwahl möglich sei, was das Amt nicht nur bejahte, sondern sogar empfahl. Die Gründe sind einfach erklärt: Kontakte sollen aufgrund der nach wie vor hohen Infektionszahlen vermieden werden, und gerade vor Wahllokalen könnten sich Menschenansammlungen beim Warten bilden. Zudem würden bei einer reinen Briefwahl auch weniger Wahlvorstände benötigt.

Unterlagen werden gedruckt

Wie Christopher Wagner, Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters der Gemeinde Walkenried auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt, sind die Vorbereitungen für die Wahl weitgehend abgeschlossen. Die Wahlvorstände und der Wahlausschuss seien besetzt, , das Wählerverzeichnis aufgestellt und die Wahlunterlagen in Druck. „Wir gehen davon aus, dass die Wahlunterlagen auch bis zum Ende dieser Woche zugeschickt sind.“ In der Gemeindeverwaltung in Walkenried wird in diesen Tagen deshalb auch bereits eine Wahlurne aufgestellt.

Die Post mit den Wahlunterlagen ist aber nicht die Einzige, die in den kommenden Tagen den Einwohnerinnen und Einwohnern in Wieda, Walkenried und Zorge zugehen soll. Die Initiatoren und Unterstützer des Bürgerbegehrens haben auch einen Flyer zum Thema Bürgerentscheid und Fusion erstellt, der wie sie auf Facebook mitteilten, per Post an die Haushalte versendet werden soll. Das Fazit dort ist klar: man spricht sich für ein Ja, für die Eigenständigkeit der Gemeinde und gegen den Zusammenschluss aus. Unter anderem werden in der Broschüre auch Personen und Organisationen, wie die IG Strabs-freies Walkenried genannt, die den Flyer unterstützen.

Virtueller Infoabend zur möglichen Zweierfusion

Bereits Anfang November vergangenen Jahres hatten die Stadt Bad Lauterberg sowie die Gemeinde Walkenried ebenfalls eine 16-seitige Informationsbroschüre zum Thema Zweierfusion verteilt. Die Chancen und Risiken des möglichen Zusammenschlusses der beiden Südharz-Gemeinden versuchen auch die Verantwortlichen der Broschüre anhand verschiedener Themenfelder aufzuzeigen.

Über das Fusionsvorhaben werden die Stadt Bad Lauterberg und die Gemeinde Walkenried gemeinsam mit Vertretern des Landkreises, des Landes Niedersachsen und Vertretern aus der Landespolitik bei einer digitalen Live-Veranstaltung informieren. Diese ist für Donnerstag, den 21. Januar, um 18.30 Uhr geplant. Es besteht für die Zuschauer dabei die Möglichkeit, während des Livestreams Fragen per Chat und per E-Mail zu stellen.

Gebietsänderungsvertrag ist online einsehbar

Der Entwurf des Gebietsänderungsvertrages ist auf den Internetseiten der beiden Kommunen – www.badlauterberg.de und https://rathaus.walkenried.de – einsehbar.

Der Bürgerentscheid:

Möglich geworden ist der Bürgerentscheid am 14. Februar in der Gemeinde Walkenried aufgrund eines erfolgreichen Bürgerbegehrens. Insgesamt 626 Unterstützerunterschriften hatten die Initiatoren Siegfried Gorlt, Angelika Geissler und Wolfgang Granatowski Anfang November 2020 zur Prüfung vorgelegt. 578 wurden als gültig zugelassen und 48 als ungültig ausgeschlossen. Insgesamt 393 gültige Unterschriften benötigten die Organisatoren, damit das Quorum für das Bürgerbegehren erreicht wurde. Nachdem der Hauptausschuss die Zulässigkeit festgestellt hatte, wurde seitens des Gemeinderates der 14. Februar als Briefwahltermin festgelegt.