Die Südharz Classics sollen 2021 in Walkenried stattfinden

Es ist ein seit Jahrzehnten ein fester Termin für Freunde von Oldtimern - die Südharz Classics, das Oldtimertreffen in Walkenried. Auch wenn aufgrund der Lage in der Corona-Pandemie aktuell kaum an Veranstaltungen zu denken ist, gehen die Verantwortlichen der Classics hoffnungsvoll in das Jahr 2021 – und planen die Ausrichtung des Treffens am Sonntag, dem 15. August. Das Besondere dabei: Fest steht schon jetzt, dass es eine Doppelveranstaltung werden wird im Klosterort. Denn einen Tag vor den Südharz Classics, also am 14. August, findet das mittlerweile 4. Sterne Treffen – eine Veranstaltung für Besitzer und Freunde der Marke Mercedes Benz, statt. Ausgerichtet werden beide Termine auf dem Schützenplatz auf dem Kupferberg in Walkenried.

Mehr Platz für die Aussteller

„Hier finden Aussteller reichlich Platz für ihre Fahrzeuge, es gibt mehr Schatten und weniger Gefälle“, beschreibt Hauptorganisator Alexander Reimann die Vorteile des Platzwechsels. Dass der neue Ort gut ankommt, zeigte sich bereits bei der Ausrichtung des 3. Sterne Treffens.

Bei den Südharz Classics, die im Jahr 1993 erstmals ausgerichtet wurden, sind Oldtimer und Youngtimer bis Baujahr 1993 erlaubt. „Alle Marken von Pkw, Lkw, Motorrad oder Traktor sind gern gesehen.“ Man habe den Termin trotz der aktuellen Lage bereits jetzt bekanntgegeben, da man Interessierten auch eine Möglichkeit zum Planen anbieten wolle.

Familiäre Atmosphäre statt Kommerz

Stolz ist man seitens der Organisatoren auch darauf, dass die Classics vor allem aufgrund ihrer besonderen Atmosphäre stets ein Aussteller- und Publikumsmagnet sind. „Es ist kein Kommerz, es gibt keine VIP-Bereiche, es werden keine Eintrittsgelder oder Teilnahmegebühren erhoben. Es herrscht vielmehr eine besonders familiäre Atmosphäre“, erklärt Reimann das Besondere an der Veranstaltung im Südharz.

Am Vorabend des Oldtimer-Treffens findet auch wieder eine große Oldie-Party mit der bekannten Band „The Goodtimes“, die sich in Walkenried bereits eine große Fangemeinschaft erspielt hat, statt. Zudem gibt es wieder einen Floh- und Teilemarkt und auch für das leibliche Wohl ist in vielfältiger Weise gesorgt.

Weitere Informationen

Weitere Informationen können Interessierte zudem per E-Mail: alexander.w.reimann@gmx.de beziehungsweise Telefon unter der Nummer 0151-25005874 erhalten