Unbekannte wüten am Bienen- und Kräuterpfad in Wieda

Es ist ein Vorzeigeprojekt, dass vom Harzklub-Hauptverein sogar mit dem Naturschutz-Förderpreis ausgezeichnet wurde - und in jüngster Zeit auch vermehrt das Opfer von Vandalismus: der Bienenpfad in Wieda. Wie Henning Illers, Vorsitzender des Harzklub-Zweigvereins im Ort und Schöpfer des Pfades noch vor Weihnachten feststellen musste, wurden im unteren Teil des Pfades, der auf dem Areal rund um den Glockenturm im Jahr 2017 eröffnet wurde, Unbekannte alle Informationstafeln verbogen haben. "Bei einer wurde sogar versucht, sie vom Pfosten abzudrehen", zeigt sich der auch als Bienenmann bekannte Henning Illers sauer. Aber nicht nur dort wüteten die Unbekannte: auch am ebenfalls an dem Ort erbauten Kräuterlehrpfad wurde sich danach zu schaffen gemacht. "Es ist schade, dass Ehrenamt so mit Füßen getreten wird", macht Illers seinem Unmut Luft.

Entstanden ist der Bienenpfad komplett in ehrenamtlicher Arbeit. „35 Harzklub-Mitglieder haben etwa 200 Arbeitsstunden bis zur Fertigstellung aufgewendet“, skizziert der Harzklub-Vorsitzende die Arbeit. Die notwendigen finanziellen Mittel wurden durch verschiedene Sponsoren eingebracht worden, den Platz selbst hatte die Kirchengemeinde zur Verfügung gestellt.

Vom Glockenturm ausgehend können Einwohner und Gäste vielfältige Informationen rund um das Insekt und vor allem über seinen Nutzen für den Menschen erfahren. Schautafeln und sogar im Sommer ein Schaukasten mit lebenden Bienen zeigen den Besuchern alles von Drohne bis zur Bienenkönigin, von der Wabe bis zum Honig.

Hinnehmen will Henning Illers den Vandalismus auf keinen Fall. Anzeige bei der Polizei in Walkenried hat er bereits erstattet und auch einen Plan, wie er versuchen will die Unbekannten zu schnappen. Besonders bitter ist für ihn dabei, dass nach ersten von ihm und den Harzklub-Mitgliedern und Anwohnern gewonnenen Erkenntnissen möglicherweise Kinder die Übeltäter sein könnten. Denn gerade für die Kinder und Jugendlichen bringt sich der Wiedaer, der vor allem in seinem Bienenkostüm vielen bekannt ist, ein. Unter anderem hält er Vorträge in Kindergärten, in Mutter-Kind-Heimen in der Region oder aber in der Schule in Braunlage.

Für den Moment bittet Henning Illers aber vor allem um eines: Personen, die Beobachtungen zu dem Vandalismus am Bienen- und Kräuterpfad gemacht, die verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Walkenried unter der Telefonnummer 05525-959860 zu melden.