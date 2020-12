Verkehrsänderungen: Arbeiten an B243n gehen in finale Phase

Die Arbeiten zur Fertigstellung der neuen Bundesstraße 243 zwischen Mackenrode in Thüringen und Bad Sachsa kommen in ihre letzte Phase. Hierzu wird der Verkehr bereits am 4. Dezember auf die neue Bundesstraße geführt. Für die Restarbeiten auf der B243n ist auf etwa 200 Metern Länge eine einstreifige Verkehrsführung erforderlich. Der Verkehr wird mit einer Ampel wechselseitig an der Baustelle vorbeigeführt. Die Aufhebung dieser Verkehrsführung ist für den 11. Dezember geplant.

Nach Inbetriebnahme des letzten Teilstücks der neuen Bundesstraße und Aufhebung der aktuellen Baustellenverkehrsführung durch Nüxei ist der teilweise Rückbau der Baustellenumfahrung und der Bau restlicher Wände und Zäune längs der neuen Bundesstraße möglich.

Mit dem Auto ist Nüxei ab Freitag nur noch aus Richtung Tettenborn über die L603 erreichbar.