Appell der Vereine hat die Verwaltung offiziell nicht erreicht

Es ist neben der Frage über eine mögliche Fusion eines der am meisten diskutierten Themen in der Gemeinde Walkenried : der Verkauf von kommunalen Gebäuden . In Wieda wurde der bereits heiß diskutierte Verkauf des Kurhauses bis zu einer Prüfung von Fördermöglichkeiten durch den Gemeinderat vorerst gestoppt.

Klare Forderungen gestellt

Im benachbarten Zorge haben sich gleich mehrere Vereine unter dem Titel „Gemeinschaft der Zorger Vereine“ zusammengeschlossen mit dem Ziel , dass weder die alte Grundschule noch das Zacharias-Koch-Haus veräußert werden sollen. Die Vereinsvertreter berufen sich darauf, dass von diesen Gebäuden aus das Dorfleben entscheidend mitgestaltet werde – und fordern von Rat und Verwaltung auf Orts- und Gemeindeebene ein Bekenntnis zu Vereinen, gegen den Verkauf sowie zu einem gemeinsamen Dialog .

Christopher Wagner , Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters der Gemeinde Walkenried, erklärt auf Nachfrage unserer Zeitung , dass es jüngst bereits ein Treffen mit einem Verantwortlichen der Gemeinschaft in der Verwaltung gab, in dem über verschiedene Themen gesprochen wurde. „Über den Appell an Politik und Verwaltung beziehungsweise die Forderung , dass die Gemeindeverwaltung mit den Vereinen in den Dialog treten soll, habe ich aus dem HarzKurier erfahren.“

Kein Schreiben eingegangen

Vor Ort in der Verwaltung sei das Schreiben , das unserer Redaktion vorliegt und neben den Vertretern der Politik auch konkret die Gemeindeverwaltung anspricht, allerdings bislang nicht eingegangen, verdeutlicht der Verwaltungschef.

Der Brandschutz bleibt im Zacharias-Koch-haus ein Problem. Foto: Thorsten Berthold / HK

Grundsätzlich freut sich Wagner auch über das Engagement der Zorger, die bereits in der Vergangenheit bei der Sanierung des Sportplatzes bewiesen hätten, was die Dorfgemeinschaft alles gemeinsam bewegen könne.

Kauf der Gebäude durch die Vereine ist eine Option

In Bezug auf die Frage, was die örtlichen Vereine denn tun könnten, um die in der Diskussion stehenden Gebäude zu erhalten, verweist der Allgemeine Vertreter auf seine Aussagen, die er bereits in dem Artikel „Zankapfel Brandschutz: Museum in Zorge ist geschlossen“ am 13. November getätigt hat. Bereits damals betonte er, dass die Vereine – in diesem Fall der Förderkreis des Heimatmuseums – das Gespräch mit der Orts- und Gemeindepolitik , aber auch mit den Vertretern der Museen in Wieda und Walkenried suchen sollten, „um vielleicht eine gemeinsame, große Lösung zu schaffen“.

Aber auch eine weitere Option gebe es aus seiner Sicht noch, was die Zorger Vereine in Bezug auf die zur Diskussion stehenden Häuser unternehmen können: „Sie können die Gebäude auch selbst erwerben, das wäre eine Möglichkeit.“