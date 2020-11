Vertrag von Völz soll vor Bürgermeisterwahl verlängert werden

Die Wahl des neuen Bürgermeisters ist das beherrschende Thema in Bad Sachsa. Doch diese Personalentscheidung ist nicht die einzige wichtige in der Uffestadt, die noch in diesem Jahr getroffen werden soll. Auch der Vertrag des Geschäftsführers der Städtischen Gesellschaften, Martin Völz, soll nach Informationen unserer Zeitung noch vor der Wahl des neuen Verwaltungschefs am 22. November verlängert werden. Wir haben dazu die Fraktionen befragt.

Lutz Rockendorf (KRS)

Die Vertragsverlängerung mit einem Weisungsbeschluss solle durch den Rat auf den Weg gebracht werden. Eine Notwendigkeit für dieses Handeln durch die Fraktionen SPD, CDU und Grüne bestehe aus Sicht der KRS-Fraktion überhaupt nicht. Denn Völz habe einen gültigen Vertrag für das kommende Jahr, der sich automatisch um ein weiteres Jahr verlängert, wenn er nicht bis zum 30. Juni 2021 gekündigt wird.

Eigentlich seien Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Bad Sachsa dafür zuständig, in denen SPD, CDU und Grüne jedoch keine Mehrheit hätten. In den mehr als 20 Jahren, in denen Rockendorf Teil des Aufsichtsrats ist, sei die Anstellung oder Verlängerung des Geschäftsführer-Vertrages in dem Gremium erörtert und dann an die Gesellschafterversammlung empfohlen worden. Ein Handeln, wie es jetzt angedacht sei, sei weder fair noch verantwortungsvoll und beschneide die Kompetenz des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung.

Juristisch sei zwar ein Weisungsbeschluss möglich, gerechtfertigt oder begründet sei der Beschluss in dieser sensiblen Personalangelegenheit jedoch nicht. Transparenz fehle, so Rockendorf.

Der politische Gestaltungswille des künftigen Bürgermeisters werde für die kommenden sechs Jahre außer Acht gelassen. Denn nach Wahl sitzt der Bürgermeister sowohl im Aufsichtsrat, als auch in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke und vertritt dort die Interessen der Stadt Bad Sachsa.

Schwerwiegende oder zeitliche Gründe gebe es nicht, Völz einen Verlängerungsvertrag anzubieten – drei Wochen vor der Bürgermeisterwahl.

Harald Fieker (Aktiv)

Auch Fieker ist Mitglied des Aufsichtsrates, der bisher sämtliche Vertragsangelegenheiten besprochen habe. Er fühle sich hintergangen und ärgere sich, dass der Stadtrat jetzt von seinem Weisungsrecht Gebrauch machen soll, den allgemeinen Stellvertreter des Bürgermeisters anzuweisen, den Vertrag vor der Bürgermeisterwahl zu verlängern. Es bestehe keine Notwendigkeit, da der Vertrag noch bis Ende 2021 läuft und sich automatisch um ein Jahr verlängere, sofern keine der Vertragsparteien ihn kündigt.

Es sollte dem zukünftigen Bürgermeister und dem Geschäftsführer der Harzenergie Osterode – beide Gesellschafter der Stadtwerke Bad Sachsa – überlassen werden, im Laufe des kommenden Jahres Vertragsverhandlungen mit Völz zu führen.

Fieker sei von Bürgern angesprochen worden, nachdem auf Info-Veranstaltungen von Bürgermeisterkandidaten gesagt worden sein soll, dass Völz‘ Vertrag mit einer zweistelligen Gehaltserhöhung verlängert werden solle.

Frank Kellner (SPD)

Auf eine der besagten Veranstaltungen von Bürgermeisterkandidaten bezieht sich Kellner. Dabei soll sinngemäß nach der Bindung des Geschäftsführers an die städtischen Gesellschaften gefragt worden sein. Und er habe geantwortet, er halte eine langfristige Bindung für wichtig. Denn der Geschäftsführer stecke sehr weit in dem Investitionsprojekt, das Bad Sachsa erfolgreich umsetzen müsse. Wenn eine Verlängerung möglich ist, könne er sich auch eine kurzfristige vorstellen.

Es handele sich jedoch um seine persönliche Meinung. Alles andere sei vertraulich und solle auch so behandelt werden, um Schaden von der Stadt und ihren Gesellschaften fernzuhalten. Das treffe auch auf Entscheidungen über den Geschäftsführer zu.

Daniel Quade (FDP)

Zu Details werde er sich wegen der Vertraulichkeit nicht äußern. Jedoch ständen Aussagen im Raum, zu denen er etwas sagen wolle. Quade bestätigt, dass es einen gültigen Vertrag für den Geschäftsführer der Gesellschaften bis Ende 2021 gebe. Auch er sehe Notwendigkeit, den Vertrag noch vor der Bürgermeisterwahl zu verlängern. Dies scheine der Wunsch der politischen Mehrheit im Rat zu rein. Die FDP-Fraktion sei strikt dagegen. So eine weitreichende Vertragsverlängerung gehöre in die Hände des neuen Bürgermeisters und solle vernünftig vorbereitet werden. Der Vertrag an sich solle Rechtssicherheit haben und einem Standard des 21. Jahrhunderts entsprechen.

Simon Metzger (Grüne)

Auch er sei der Verschwiegenheit verpflichtet. Die Angelegenheiten der städtischen Gesellschaften seien in der Regel Angelegenheit der vertraulich tagenden Gremien – in denen Metzger kein Mitglied sei – und in einzelnen Fällen im Rat und den Ausschüssen. Wie bisher auch üblich, werde über Ergebnisse aus vertraulichen Beratungen, die für die Öffentlichkeit relevant sind, selbstverständlich im Nachhinein informiert.

Werner Bruchmann (CDU)

Zu Personalangelegenheiten werde er keine Kommentare geben, so Bruchmann.

Info: Ratssitzung findet statt

Zu einer nicht-öffentlichen Sitzung kommt der Rat der Stadt Bad Sachsa am Donnerstag zusammen. Drei Fraktionen haben nach Informationen unserer Zeitung einen Antrag gestellt, mit der Bitte, die Sitzung abzusagen. Begründet wird der Antrag mit der aktuellen Corona-Situation, die einen Teil-Lockdown zur Folge hat. Außerdem liegt der sogenannte Inzidenzwert der Corona-Neuinfektionen im Landkreis bei deutlich mehr als 50. Die Kommunalpolitik müsse mit gutem Beispiel vorangehen und dieses Treffen absagen, so der Antrag. Zudem gehörten einige Ratsmitglieder zur Risikogruppe.

Die Stadtratssitzung soll trotzdem stattfinden. Die aktuelle Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen erlaubt Zusammenkünfte wie diese in geschlossenen Räumen, wenn das Abstandsgebot eingehalten wird.