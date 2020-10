Nachdem der Borkenkäfer schon die Wintersaison 2019/2020 für das Skizentrum Ravensberg verhindert hat – neben der Sommertrockenheit und dem mangelnden Schnee – muss wegen des Käferbefalls nun auch die bevorstehende Wintersaison mehr oder weniger ausfallen. Das teilt die Bad Sachsa Holding mit.

Allen Bemühungen des städtischen Forstamts zum Trotz, ist das schiere Ausmaß des Borkenkäferbefalls so gravierend, dass die Verkehrssicherheit bereits auf den Wegen zum Skizentrum nicht gewährleistet werden kann. Dabei geht es nicht nur um die abgestorbenen Fichten. Auch die teilweise trockenheitsbedingten „Totäste“ in den unteren Kronen der Buchen stellen mittlerweile unkalkulierbare Risiken dar. Zudem sind viele der verbliebenen Bäume an den Seiten der Pisten so geschädigt, dass auch dort ein zu hohes Gefährdungspotenzial besteht und in der kommenden Wintersaison ein Betrieb des Skizentrums unmöglich ist.

Nachdem im Frühjahr bereits ein Harvester durch einen Betriebsunfall bei dem Tellerlift – für Kenner der mittlere Lift im Skizentrum – einen Totalschaden verursachte und sich die Schadensabwicklung mit der Versicherung als sehr langwierig darstellt, haben die Betreiber des Skizentrums Ravensberg und die Bad Sachsa Holding gemeinsam an Alternativen gearbeitet, um den Gästen und auch den Bad Sachsaern im Falle von ausreichend Schnee in diesem Winter wieder ein, wenn auch eingeschränktes, Wintersportvergnügen im Skizentrum zu ermöglichen. Dieses Vorhaben durchkreuzte nun der Borkenkäfer wie im Vorjahr erneut.

„In gemeinsamer Anstrengung von städtischen Forstamt, den Betreibern des Skizentrums Ravensberg und der Bad Sachsa Holding ist aber zumindest wie in den Jahren zuvor das Schlittenfahren auf der Rodelbahn gegenüber des Skizentrums und auch der Loipenwintersport sichergestellt“, sagt Martin Völz, Geschäftsführer der Bad Sachsa Holding.