Diskussion über Erhöhung des Gästebeitrags bleibt vorerst aus

Der Stadtrat will sich erst später damit beschäftigen, ob Hatix über den Gästebeitrag finanziert werden soll.

Ab dem Jahr 2022 muss das Harzer Urlaubsticket gegenfinanziert werden. Mit Hatix entstehe „ein erheblicher Mehrwert im touristischen Angebot“, heißt es in einem Antrag der drei Fraktionen Bündnis90/Die Grünen, CDU und SPD. Aber: „Um nicht an anderer Stelle Leistungen einschränken zu müssen, ist eine Erhöhung des Gästebeitrags erforderlich.“ 25 Cent mehr pro Gast sollen demnach berechnet werden. Die Erhöhung fordert der gemeinsame Antrag, der bereits vom Fachausschuss für Finanzen, Tourismus und Wirtschaft dem Stadtrat zur Annahme empfohlen wurde (wir berichteten). Das Thema wurde nun bei der Sitzung des Bad Sachsaer Stadtrats am Montagabend von der Tagesordnung genommen.

Dazu reichten sieben Stimmen, die mehr als ein Drittel der anwesenden Ratsmitglieder ergaben. Lutz Rockendorf (KRS) hatte beantragt, das Thema aktuell abzusetzen: Sich jetzt damit zu beschäftigen, sei zu diesem Zeitpunkt nicht nötig – zumal die Überprüfung, Evaluation von Hatix bislang noch nicht stattgefunden habe. Daniel Quade (FDP) stimmte dem zu: Es reiche aus, das Thema auch noch im kommenden Jahr in Ruhe zu besprechen. Das fand Simon Metzger (Grüne) nicht: Es sei ein langer Prozess, bei dem auch die Satzung angepasst werden müsse. Er und Frank Kellner (SPD) bemerkten, dass es für den touristischen Bereich Planungssicherheit geben müsse. Fachkräftemangel entgegenwirken Beim Thema Ausbildungsinitiative waren sich hingegen alle Ratsmitglieder bei der Sitzung im Kursaal von Bad Sachsa einig. Grundlage war ein Antrag der Gruppe FDP/Aktiv, wonach Ausbildungsplätze für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten von der Stadt ausgeschrieben werden sollen. Quade erläuterte: In den nächsten Jahren gehen etwa 20 Prozent der Mitarbeiter der Verwaltung in den Ruhestand. Es müsse dem Fachkräftemangel entgegengewirkt werden, mit Ausschreibungen könnten geeignete Bewerber angesprochen werden. Die Ausbildung soll im August 2021 beginnen. Ralph Boehm (SPD) schlug vor, den Antrag sogar noch zu erweitern: um die Ausbildungsplätze Maler, Fachkraft für Abwassertechnik und Forstwirt. Uwe Weick, Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters, berichtete, er habe das ein oder andere bereits eingeleitet. So besteht die Möglichkeit, einen Abwassertechniker in der Kläranlage ab August 2021 auszubilden. Zwei Mal sei dort bereits erfolgreich ausgebildet worden. Auch eine Ausbildung zum Forstwirt könne in Erwägung gezogen werden. Dafür brauche es eine Ausnahmegenehmigung, die beim letzten Mal aber auch problemlos erteilt wurde. Eine Person werde aktuell zum Maler bei der Stadt ausgebildet. Die Frage sei, ob ein zweiter Azubi parallel beginnen soll. Auch einen Verwaltungsfachangestellten wolle Bad Sachsa gerne ausbilden. Weick berichtete von einem einzigen Wermutstropfen: Die heutige Ausbildung bestehe aus 20 Monaten Theorie und nur 16 Monaten praktischer Arbeit in der Verwaltung, von denen auch noch der Urlaub abgezogen werde. Am Ende sprach sich der Stadtrat einstimmig für den erweiterten Antrag zur Ausbildungsinitiative aus. Wiederaufforstung der Waldschäden Einstimmig sprach sich das Gremium auch aus, eine Spende anzunehmen. Die Rohholzvermarktung Herzberg GmbH aus Detmold hat dem Forstamt Bad Sachsa 2.500 Euro zweckgebunden für die Wiederaufforstung der Waldschäden gespendet. Dank Spenden und Fördergeld kann ein Teil des Stadtwaldes wieder aufgeforstet werden. Foto: Robert Kneschke / stock.adobe.com (Symbol) Im Bericht des Bürgermeisters sagte Weick : „Auch unserem Stadtwald geht es sehr schlecht. Wir bemühen uns, an Fördermittel heranzukommen.“ Erste Zuwendungsbescheide lägen vor. Bewilligt sind bereits 19.850 Bäume, die einen Wert von fast 50.000 Euro haben. Sie können dank der Klimawald-Aktion „1 Millionen Bäume für den deutschen Wald“ des Baumarkt-Unternehmens Bauhaus gepflanzt werden. Die Pflanzung auf einer Fläche am Skigebiet soll im Winter 2020 beziehungsweise Frühjahr 2021 stattfinden. Weick: „Vielleicht erwächst ein neuer kleiner Stadtwald.“ Gedenkminute für Thomas Oppermann Zu Beginn der Ratssitzung gab es eine Gedenkminute für Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann. Der Göttinger war am Sonntagabend plötzlich gestorben. „Parteiübergreifend hat er sich als überzeugter Demokrat und außergewöhnlicher Politiker durch seine beherzte und zupackende Art verdient gemacht“, sagte Carsten Georg (SPD). Er erinnerte daran, dass Oppermann sich mit Fritz Güntzler für 3,6 Millionen Euro Fördermittel für die Sanierung des Salztalparadieses in Bad Sachsa eingesetzt hat.