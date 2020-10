Wieda. Während die Einsatzkräfte der Feuerwehren in Wieda noch beim Löschen waren, kam es in der gleichen Straße noch zu einem Verkehrsunfall.

Alarm in Wieda: Sauna fängt aus unbekannten Gründen Feuer

Brand einer Sauna – und ein Verkehrsunfall: zu zwei Einsätzen innerhalb von nur einer Stunde in einer Straße wurden die Feuerwehren der Gemeinde Walkenried und der Stadt Bad Sachsa, der Rettungsdienst sowie die Polizei am Abend des 19. Oktober gerufen. Bei dem Feuer wurde die Sauna, die sich in einer Ferienwohnungsanlage auf dem Käseberg befindet, zerstört, aber niemand verletzt. Genaue Informationen zu dem Verkehrsunfall liegen noch bislang noch nicht vor.

Feriengäste können sich selbst befreien Gegen 18.08 Uhr heulten in der Gemeinde Walkenried die Sirenen, Gäste der Ferienwohnung die die Sauna genutzt hatten, hatten den Brand bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Diese hatten sich auch, wie Gemeindebrandmeister Tobias Mielke auf Nachfrage unserer Zeitung berichtete selbst aus der Sauna, die durch das Feuer zerstört wurde retten können. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, die Feriengäste in eine andere Wohnung gebracht. Den Brand selbst hatte die Feuerwehr schnell unter Kontrolle, die Ursache des Feuers ist noch unbekannt. Nach dem Löschen wurde das komplette Gebäude noch einmal entlüftet. Verkehrsunfall in der gleichen Straße Während die Einsatzkräfte noch bei dem Brand gebunden waren, kam es in der gleichen Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem Pkw. Genaue Informationen hierzu liegen bislang noch nicht vor, sobald es neue Erkenntnisse gibt, werden diese veröffentlicht.