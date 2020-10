Ortsdurchfahrt Bad Sachsa: die Sanierung hat begonnen

Die Sanierung der Ortsdurchfahrt Bad Sachsa hat begonnen. Bis zum Herbst 2021 sollen die Arbeiten, die in Abschnitten und unter Vollsperrung erfolgen, abgeschlossen sein.

Bad Sachsa. Der Knotenpunkt am Ortseingang von Bad Sachsa ist teilweise gesperrt. Eine großflächige Umleitung für Pendler- und Schwerlastverkehr eingerichtet.

Die Arbeiten zur Sanierung der Ortsdurchfahrt in Bad Sachsa haben begonnen. Bis Herbst 2021 sollen die Arbeiten, die gemeinsam von der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Goslar, der Stadt Bad Sachsa sowie den Stadtwerken vorgenommen – und in Zuge dessen die Straße, Brücken, Kanäle und auch der Radweg entlang der Ortsdurchfahrt grundlegend saniert werden, andauern.

Auftakt ist zunächst im Bereich von den Straße Mönchlede bis zur Bahnhofstraße bis ca. zum 30. Oktober. Die Zufahrt zu der Mönchlede bleibt von Westen her befahrbar, die Nord-Süd-Durchfahrt Bahnhofstraße ebenfalls. Für den Berufs- und Schwerlastverkehr ist eine weiträumige Umleitung, die Neuhof und Walkenried führt, ausgeschildert, da die Arbeiten größtenteils unter Vollsperrung erfolgen müssen. Die genaue Umleitung und weitere Informationen zur Maßnahme: Vollsperrung in Bad Sachsa- Ortsdurchfahrt wird bald saniert