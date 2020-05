Ein Muster des Stimmzettels zum Bürgerentscheid, der am 7. Juni in Bad Sachsa vorgenommen wird. Die Frage lautet: „Lehnen Sie eine Fusion der Stadt Bad Sachsa mit der Gemeinde Walkenried und der Stadt Bad Lauterberg ab?“

Bad Sachsa. Noch bis zum 7. Juni sind die knapp 6.600 wahlberechtigten Einwohner von Bad Sachsa aufgerufen, am Votum zur Fusionsfrage teilzunehmen. Die Details.

Die Frage in der Abstimmung ist dabei einfach, die Antwort muss aber überlegt sein. Die Frage auf dem Stimmzettel lautet: „Lehnen Sie die Fusion der Stadt Bad Sachsa mit der Gemeinde Walkenried und der Stadt Bad Lauterberg im Harz ab?“, die Antwortmöglichkeiten lauten „Ja“ oder „Nein“. Fragestellung beachten Wer „Ja“ wählt erteilt den weiteren Gesprächen der Stadt Bad Sachsa mit den Nachbarkommunen über einen möglichen Zusammenschluss eine Absage. Wer „Nein“ ankreuzt spricht sich hingegen dafür aus, dass die Verhandlungen weiter geführt werden sollen. Damit der Bürgerentscheid erfolgreich ist, müssen laut Rechtslage zwei Bedingungen erfüllt werden: Eine Mehrheit, also über 50 Prozent der Abstimmenden entscheiden im Sinne des Bürgerbegehrens, simmen also mit „Ja“ ab. Weiterhin muss diese Mehrheit 20 Prozent der Wahlberechtigten der letzten Kommunalwahl entsprechen. Votum ist bindend für den Rat Wichtig ist in dem Zusammenhang, dass das Votum im Fall eines gültigen Bürgerentscheides für den Rat der Stadt Bad Sachsa bindend ist. Konkret heißt es im Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz: „Ein verbindlicher Bürgerentscheid steht einem Beschluss der Vertretung gleich. Vor Ablauf von zwei Jahren kann der Bürgerentscheid nur auf Veranlassung der Vertretung durch einen neuen Bürgerentscheid abgeändert oder aufgehoben werden.“ Sprich: Das Ergebnis eines Bürgerentscheids kann für die Dauer von zwei Jahren nur durch einen weiteren Bürgerentscheid, nicht jedoch durch eine Ratsentscheidung geändert werden. Die notwendigen Voraussetzungen wurden mittlerweile auch geschaffen, alle Stimmzettel wurden durch den Fachverlag neu an die Wahlberechtigten versandt. Wichtig ist Folgendes zu beachten: Nur der Stimmzettel wurde nach der Panne beim Fachverlag (wir berichteten) neu versandt, alle weiteren Unterlagen nicht. Sie dürfen nicht entsorgt werden.