Die Entscheidung ist gefallen: „Schweren Herzens hat sich der Vorstand der Schützengesellschaft Zorge im Rahmen einer außerordentlichen Sitzung dazu entschieden, das im Juli geplante Volks- und Schützenfest abzusagen“, erklärt Andreas Block, Vorsitzender der Gesellschaft gegenüber unserer Zeitung.

Auch die Möglichkeit der Verschiebung des Festes auf einen alternativen Termin werde man nicht mehr weiter verfolgen. Diese Option hatte man sich noch vor wenigen Wochen offen gehalten (wir berichteten).

„Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht und auch lange damit gewartet, weil es uns sehr wichtig war, die Entwicklung der aktuellen Situation weiter zu beobachten und eine Absage unseres Volks- und Schützenfestes auf Fakten stützen zu können, erläutert der Vorsitzende das Vorgehen.

Alle Optionen geprüft

Diese Fakten seien in der vergangenen Woche mit der „Verordnung zur Änderung der Niedersächsischen Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-Virus“ geschaffen worden (wir berichteten).

„Wir hatten auch noch weitere Optionen geprüft, um an unserem traditionellen Festwochenende Mitte Juli wenigstens an das Volks- und Schützenfest zu erinnern -- und den Zorger Bürgern eine kleine Freude und etwas Normalität in einer außergewöhnlichen Zeit bieten zu können, aber leider ist das alles derzeit nicht möglich“, sagt Andreas Block weiter.

Aber nicht nur das Schützenfest ist abgesagt, auch die Schießveranstaltungen des Vereins insgesamt werden vorerst ruhen. Hier wolle man aber von Monat zu Monat schauen, wie sich die Situation mit dem Corona-Virus und den daraus hervorgehenden Bestimmungen entwickele. Wenn, werde man kurzfristig Entscheidungen treffen.