Dauerregen macht nur zwei Tage Wintersport möglich

. Der Auftakt hätte besser sein können: Am 11. Januar startete das Team vom Ski- und Sportzentrum die Wintersportsaison 2019 auf dem Ravensberg. Doch anhaltender Dauerregen sorgte für schwierige Pistenverhältnisse, seit dem 13. Januar stehen die Lifte auch wieder still und man wartet auf neuen Schnee.

Dennoch hatten die Besucher, die an den beiden Tagen auf Bad Sachsas Hausberg waren, ihren Spaß. Immerhin hatte das Team auch mehr als 200 Stunden Arbeit in die Vorbereitung gesteckt. So konnten Skiläufer und Snowboarder eine der drei Pisten herunterfahren, wie auch die Rodler mit ihren Schlitten Spaß haben. Besonders gut kam auch an, dass wieder unter Flutlicht gefahren werden konnte.

Der Abschluss des Tages fand dann für die Gäste in der Alm statt, wo beim Aprés Ski das vielfältige kulinarische Angebot genossen wurde.

Die Anlage unter der Beleuchtung von Flutlicht. Foto: Ilir Duro / Ski- und Sportzentrum Ravensberg